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لماذا لا يوجد دعم نفسي في برنامج الابتعاث

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك مشكلة جوهرية واجهتها خلال ابتعاثي، وأجد أنها فارقة في حياة الطالب المبتعث ومؤثرة في مخرجاته التعليمية والحياتية خلال الابتعاث. تكمن المشكلة في عدم وجود ((دعم نفسي منظم)) من قبل الملحقيات الثقافية وإدارة الابتعاث. حيث تمر حياة الطالب في الابتعاث بتقلبات كبيرة وتحديات نفسية وفكرية صعب التعامل معها في ظل البعد عن الأهل والأصدقاء والأقارب. لم ألمس أي اهتمام بهذا الجانب، رغم تواصلي الدائم مع المسؤولين ورفع الكثير من الاقتراحات بهذا الجانب، وتحدثت مع الملحق شخصيًا عن ضرورة الاهتمام بهذا الجانب المهم في حياة الطالب المبتعث.
قد يعتقد البعض أن الجانب النفسي رفاه وبذخ غير ضروري، ويعتقد آخرون أنه أمر ثانوي يستطيع أن يتحمله الشخص وحده. يجب أن نعلم أن الطالب المبتعث مغترب في المقام الأول، يعيش وحده مهما حاول أن يصنع له مجتمعًا صغيرًا وأصدقاء. وخصوصًا بداية الابتعاث، الأمر في غاية الصعوبة أن يحل الطالب مشاكله النفسية والفكرية وحده دون دعم وإرشاد نفسي وأكاديمي، وخصوصًا المبتعثين الشباب الناشئين؛ فالأمر أكثر تعقيدًا. تكمن عواقب هذه المشكلة في احتمالية فقدان الطالب الرغبة بالدراسة، وأحيانًا في عدم القدرة على التأقلم والتعايش، وتصل لفقد الثقة بالنفس، وحتى فقد الموهبة التي يمتلكها. عندما تحدث هذه العواقب فإن مشروع الابتعاث ستتأثر مخرجاته ولا تعود بالفائدة المرجوة منه؛ وهي عودة الطلاب المبتعثين بأفضل تعليم عالمي وأجود تجربة حياتية وثقافية وفكرية تعود على البلد والمجتمع بالخير الكثير. فبالتالي، يكون هناك هدر اقتصادي بسبب هذه العواقب، لأن الطالب لم يكن قادرًا على تقديم أفضل ما لديه من أجل التعلم والتعايش والتأقلم في البلد الغريب الذي يعيش فيه خلال دراسته.
ولا ننسى أن المشكلة قد تطال المرافقين وعائلات الطلاب المبتعثين. وقد يصل الضرر إلى منظومة العائلة سواء العلاقة بين الزوجين أو في تربية الأبناء وتنشئتهم. فالآباء والأمهات يعانون كثيرًا مع أبنائهم من حيث التربية الفكرية والبناء النفسي لهم. حيث يدرس الأبناء في مدارس تقدم بعض المناهج التي لا تناسب قيم الثقافة العربية، ويعجز المربون في إقناع أبنائهم بالقيم السليمة والثقافة العربية السوية بسبب عدم وجود الدعم الكافي لهم من الناحية التربوية والنفسية. وعلى صعيد آخر، هناك أطفال يعانون من أمراض معينة مثل (طيف التوحد، وتشتت الانتباه وفرط الحركة) ويحتاجون لتوعية كبيرة لكي يتمكنوا من تربية أطفالهم بطريقة صحية نفسيًا وفكريًا. لكن للأسف لا يوجد أي توعية أو دعم بهذا الجانب من المسؤولين على برنامج الابتعاث.
الغريب في ذلك، أن بعض الملحقيات لا تمنح شهادات تقدير وشكر للطلاب المتطوعين في تقديم الندوات النفسية والفكرية، رغم أنها تمنح شهادات تقدير وشكر للطلاب المتطوعين في الاحتفالات وتنظيم المناسبات وغيرها. الأمر في غاية الغرابة، حيث إن الندوات النفسية والفكرية والأكاديمية أهم ما يمكن أن يفيد المبتعث، بل غاية الابتعاث أن يتطور الطالب فكريًا ونفسيًا وأكاديميًا. حتى أصبح الكثير من الطلاب لا يتطوعون لتقديم الندوات، وهذا تسبب في عدم وجود ندوات مهمة يحتاجها الطالب باستمرار مثل الدعم النفسي والفكري. هناك طلاب مبتعثون نخبة ومبدعون لم يُستفد من عقولهم خلال فترة الابتعاث حتى يشاركوا خبراتهم مع زملائهم الآخرين. عدم التقدير من الملحقية يعد قصورًا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الابتعاث هدفه في المقام الأول الفكر والتعلم والتطور النفسي والحياتي، وغاية الطالب المبتعث التعلم بأكثر قدر ممكن، خصوصًا من زملائه المبتعثين الخبراء الذين هم بنو جلدته ومن داخل ثقافته.

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