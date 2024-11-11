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في مواجهة العزل ضباع وفي مواجهة الرجال فئران

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض ومستهجن وساخر وباك يستنجد! لماذا؟ من أجل بعض المشجعين لناد مسالم، والذين ذهبوا إلى أمستردام يحملون أغصان الزيتون بكل محبة، ينشدون أهازيج بريئة، لا وبل كانوا يقدمون كل الاحترام والتقدير الذي ظهر جليًا في سلوكياتهم، ماذا حدث لهم؟ لقد تعرضوا للضرب والاعتداءات المهينة لمجرد أنهم ((يهود))!
أقيمت مباراة ما بين نادي ((أياكس أمستردام)) ونادي ((مكابي تل أبيب))، الذي حدث أنه في بداية المباراة تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح من لقوا حتفهم في الفيضانات في إسبانيا، رفض مشجعو النادي الصهيوني إظهار الاحترام وحاولوا كسر حاجز الصمت بتصرف مخجل وغير لائق، وخسروا المباراة 5/0 لصالح نادي ((أياكس)).
النقطة التي لم تصل لمتابعي الإعلام الرسمي الغربي هي أنه قبل المباراة، أعلنت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) بين السطور أن الموساد انضم إلى مشجعي النادي الصهيوني في أمستردام! ما الهدف؟! أليس كما هو الحال دائما لنشر الفتنة للوصول إلى مرادهم! والذي حدث تمامًا أنه تم الاستفزاز، والهجوم على المواطنين العاديين وسائقي سيارات الأجرة، وبعد ردة الفعل المنتظرة، تم سحب ورقة ((لعبة الضحية))، وذلك بهدف كسب التعاطف مع الصهاينة الذين ذبحوا الأطفال في غزة بوحشية لمدة عام كامل أمام كاميرات العالم وسمعه!
وبعد خروجهم من الملعب بالخسارة المخجلة، بدؤوا يرددون شعارات فاحشة تندد بالعرب وتحث على الاعتداء عليهم، وشعارات تحتفل بالإبادة الجماعية ومذبحة الأطفال في غزة مثل ((لا توجد مدارس في غزة لأنه لم يبق أطفال))! ثم بدأ هؤلاء الهمج بالتصرف بشكل جامح ومهاجمة المواطنين من أصل عربي، والمارة، وسائقي سيارات الأجرة، وما إلى ذلك، كما بدأت أيضًا أعمال تخريب الحانات العربية، والهجمات على الأشياء الخاصة التي تُعرض عليها الرموز الفلسطينية.
بعد كل هذا الاستفزاز، لم يستطع الشباب الهولندي من المهاجرين من الجيل الثاني والثالث من العرب التحكم بأعصابهم، حيث نظمت مجموعة منهم صفوفها والهجوم على المشجعين الصهاينة وأشبعوهم ضربًا. وللتأكيد هذا جاء بعد الاستفزاز وليس قبله كما فعل الكيان المحتل، في تبييت النية كما أوضحت صحيفتهم، ولو بين السطور، كانت من قبلهم!
ثم فجأة، سحبت بطاقة ((دور الضحية)) وبدأت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني القوي في نشر الدعاية، وانضمت على الفور وسائل الإعلام الرسمية إلى هذا العمل الضخم، والعديد من المؤثرين الذين يطلقون على أنفسهم اسم ((المحافظين)) والذين يتقاضون رواتبهم من اللوبي الصهيوني، إضافة إلى العديد من السياسيين الليبراليين والمحافظين أيضًا، ووصف هذا الضرب بأنه مذبحة ضد اليهود، لا وبل محرقة وما شابه ذلك من الافتراءات، وانضم على الفور إلى الجوقة السياسيون داخل الكيان المحتل وكل أوروبا، الذين أظهروا الخضوع لإسرائيل عدة مرات في الماضي، إلى دعاية ((الإيذاء اليهودي)). لكن من المثير للدهشة أن الصحيفة البريطانية ((الديلي ميل))، والتي لديها وجهات نظر مؤيدة تمامًا للكيان الصهيوني المحتل، قررت عدم الانضمام إلى الدعاية وكتابة الحقيقة، بينما نشرت ((سكاي نيوز)) تقريرا موضوعيا في بادئ الأمر، ثم سحبته وقدمت توضيحا من قبل المحرر الرئيس للقناة، والتي بالمناسبة هي صهيونية كما تظهر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر تقرير مفبرك يظهر عكس ما حدث جاعلًا ما حدث للصهاينة على أنه أمر مبيت ولأنهم يهود! وتعرضت القناة لهجوم من قبل المتابعين الذين حفظوا التقرير الأول وأعادوا نشره لتبيان الانحياز وعدم المهنية، فماذا فعلت القناة؟ حذفت التقرير الثاني، وحذفت التبرير، ووضعت ثالثا وإلى كتابة هذه السطور ما زالت القناة في تخبط!
غضب الجنود الصهاينة المتورطون حاليًا في أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وبدؤوا على الفور نشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائمهم هناك، مع ذكر أمستردام؛ أي سوف نصب جام غضبنا على الغزاويين! هذا طبعهم، هل سيشترونه؟! في مواجهة العُزل ضباع وفي مواجهة الرجال فئران! فعلًا من تابع المقاطع التي نشرت يظهر له تمامًا مدى جبنهم وذلهم، هذا عدا عن التضليل واستخدام المقاطع التي تدينهم على أنها كانت ضدهم، بينما تظهر حقيقة أنهم هم من بدأ التعدي، فمثلًا قاموا بضرب رجل هولندي ثم نشر على أنه منهم، وأصدروا مقطع فيديو يحرف مرة أخرى الحقائق القائلة بأن الصهاينة هم الذين تعرضوا للضرب، بينما هم من كان يقوم بذلك، وكشفت المرأة الهولندية التي صورت ذلك المقطع أكاذيبهم، كما كشف الأمر ذاته تقرير لشاب هولندي في السابعة عشرة من عمره، كان قد نزل في ذلك اليوم ليرصد الأحداث ويسجلها لمتابعيه، ووصل تقريره للترند، لقد أظهر هذا الفتى مهنية وشجاعة جعلت من باقي وسائل الإعلام الرسمية تبدو وكأنها ومراسليها مجرد أرجوزات تحركها خيوط خفية.
برأيي لم يحصلوا على ما يستحقونه لأن ما يستحقونه ليس ((علقة ساخنة)) لبعض من أذيالهم، ما يستحقونه هو محاكمات نورنبيرج لرؤوس الأفاعي هناك. الناتج أنهم حصلوا على ما يريدون؛ استفزاز وردة فعل ومن ثم تحوير وفبركة، كي يصبح بوسعهم ذرف دموع التماسيح على محرقة جديدة في أوروبا، بمعنى أن يعيدوا ما خسروه من السردية والمظلومية التي عملوا على زرعها في الوجدان الغربي لعقود، ومن خلال إعادة صورة ((المحرفة)) إلى الأذهان، يحرضون الشعوب الغربية على مهاجمة وطرد جيرانهم المسلمين والعرب وذوي البشرة السمراء، والأهم على مساعدة ((إسرائيل)) المسكينة التي تتوسط بحرا من الأعداء على فعل الشيء نفسه؛ بمعنى الاستمرار في الإبادة والتهجير والتدمير، وبطريقهم احتلال مناطق وأراضٍ جديدة! والدليل أنه على الرغم من مناقضة الشرطة الهولندية لروايتهم والمقاطع التي أظهرت ما قاموا به من تخريب واعتداء واستفزاز، فإن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، الذين يعرفون تمامًا حقيقة ما حدث، ما زالوا مستمرين في نشر أكاذيبهم وتقديم الدعم اللا محدود!
الصهيونية ليست سوى الجرثومة التي سوف تنخر في بلادهم إلى أن تدمرها... وهم صاغرون!

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