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العلاقات السعودية/ الأمريكية والشراكة الإستراتيجية

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود العلاقات السعودية - الأمريكية إلى الثلث الأول من القرن العشرين، وهي علاقة قديمة وعريقة، تقوم على الترابط التاريخي، والشراكة الإستراتيجية الكاملة، في ضوء انتماء كل من البلدين إلى حضارته واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري، وخياراته الحضارية والإستراتيجية.
فالمملكة تاريخيًا شريك إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكة تقوم على التوازن والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه شريكًا أساسيًا، لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي مسعى سياسي أو إستراتيجي إقليمي وعالمي.
وقد استفادت المملكة من علاقتها وصداقتها الطويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير مواردها الذاتية، وترسيخ بنيتها الاقتصادية وتدعيم إمكاناتها الدفاعية.
وهذه العلاقة الثنائية على مستواها الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والإستراتيجي في تصاعد قوي منذ أول لقاء بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945 وإلى اليوم، وذلك فيما يتعلق بلقاءات القمة والعلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين، والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتدريبية والإستراتيجية. وهي علاقة تتسم بالتفاعل، في ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين، والتي على ضوء مصلحتهما السياسية والاقتصادية والإستراتيجية العليا تترتب جميع مظاهر العلاقة، إذ لم تكن هذه العلاقة هبة من أحد الطرفين للآخر، بقدر ما كانت وليدة رغبة مشتركة، وتحليل منطقي لمصالح الطرفين.
ولذلك فالولايات المتحدة تدرك حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي ودبلوماسي وإستراتيجي على مستوى العالم ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهذا لم يكن قصاری وحجم دور المملكة فهي على ساحة الاقتصاد العالمي (الطاقة) العضو الأكبر بحكم حجم الإنتاج، وأحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة.
ومع إطلالة هذه المرحلة الجديدة أخذت العلاقات السعودية - الأمريكية أشكالًا جديدة أملتها الأوضاع العالمية والمتغيرات السياسية في العالم وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط ومن هنا أخذت العلاقات السعودية - الأمريكية شكلًا جديدًا يعد فيه كل من الطرفين الطرف الآخر شريكًا أساسيًا.
فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والدبلوماسية والإستراتيجية - ذات سيادة ورؤية واضحة - تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لما يريد الآخرون وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءًا من انتهاجها لسياسة الحوار لكي تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر.
المملكة في جميع علاقاتها تنطلق من مصلحتها الوطنية والتي على ضوئها تترتب مظاهر سلوكها السياسي والدبلوماسي والإستراتيجي وقد شاء الله أن يكون قدرها أن تحمل مع تطلعاتها الوطنية المشروعة هموم المنطقة بأسرها وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره وأن تشارك أكثر من غيرها في التصدي لمشكلات كثيرة وقد تقبلت هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتها بحجمها الدولي كقوة فاعلة في المسرح العالمي، حيث تؤمن بالاعتدال والاستقلالية في الرأي وإشاعة السلام وتوطيد السلم.
فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - هو أن تحرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي ودورها الإقليمي والعالمي وهذا التوازن الدقيق سمة لسياسة المملكة الخارجية.
واليوم المتغيرات السياسية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيس في ساحة الأحداث العالمية مستخدمة ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والإستراتيجي إقليميًا وعالميًا من أجل الوصول إلى مشروعات حلول عادلة وسلمية وذلك بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة ومتسامحة بحيث أصبحت كيانًا يجمع وبلدًا يوحد وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ الإنسانية، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية على أعلى المستويات، سعيًا وراء إقرار السلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعود الى قوة النموذج السعودي، اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا واستراتيجيًا، في حفاظه على مصالح المملكة الحيوية، والمصالح الإقليمية والعالمية.
كل هذه المرتكزات الموضوعية جعلت من العلاقات السعودية - الأمريكية نسيجًا متلاحمًا لا يمكن أن ينظر إليه من خلال الزاوية الاقتصادية وحدها، فالموضوعية ومواجهة الحقائق والتوازن سمة سياسة المملكة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى العالمية والسمة الأخرى في العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية هي الندية بحيث إن بلادنا بقدر كونها استفادت من علاقتها مع الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة استفادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية ويعتبر حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي دليلا على أن التجارة السعودية تلعب دورًا قويًا في الاقتصاد الأمريكي.

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