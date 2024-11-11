Tuesday, 12 November 2024 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 مهابط لخدمة 3 مسارات صحية بالمدينة

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، أمس، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي 8 مهابط للإسعاف الجوي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الإسعافية بالمنطقة لخدمة ثلاث مسارات، تتمثل في مسار الجلطات الدماغية ومسار الجلطات القلبية ومسار الإصابات والحوادث.
إنقاذ الأرواح
توزعت المهابط على عدد من المرافق الصحية لتغطية أكبر مساحة جغرافية داخل المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، من خلال مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى المهد ومستشفى الحناكية ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ومستشفى الحمنة ومستشفى خيبر، بالإضافة لمستشفى ينبع العام.
ويقدم الإسعاف الجوي الخدمات الطبية من خلال مسارات الجلطات الدماغية والجلطات القلبية والإصابات والحوادث وذلك لضمان سرعة تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة.
ويُساهم الإسعاف الجوي في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية، وسرعة إنقاذ الأرواح، وتخفيف الآلام والمعاناة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة، والاستجابة السريعة للإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يساهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
خدمات شاملة
كانت التجمعات الصحية بدأت تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض بهدف تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.
ويحوي نموذج الرعاية الجديد نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويستهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية، لتصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع.
مبادئ نموذج الرعاية الصحية
- تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم
- تقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم
- تمكين المرضى من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم
- تضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية
- الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية
- توفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى بالتركيز على النتائج الصحية

MENAFN11112024000089011017ID1108874611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث