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Yelo يتفوق على الإسباني والإنجليزي

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ينافس دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، الدوري الإيطالي والفرنسي، إذ تساوى معهما في عدد إقالات المدربين التي بلغت إلى الآن 7 إقالات، متفوقا على دوري روشن السعودي للمحترفين، والدوريات الإنجليزي والإسباني والألماني، ووثقت الجولتان التاسعة والعاشرة لدوري يلو الخسارة الأولى لنيوم وجدة، وتفوقت الأهداف القاتلة في الجولة العاشرة، والتي بلغت 25% من أهداف الجولة، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) خمس حالات تحكيمية.
تسلسل
شهدت جولات دوري يلو لكرة القدم، تسلسل الانتصارات والخسائر، حيث غيبت الانتصارات رقم 6، وتغييب الخسائر رقم 7، فعلى مستوى الانتصارات، سجل أحد والعين انتصارا وحيدا لكل منهما، والباطن والزلفين انتصارين اثنين، وتساوت انتصارات الجبيل، والجبلين، والصفا، والفيصلي، والعدالة، والبكيرية بـ3 انتصارات، و4 انتصارات لكل من الجندل والطائي والعربي، و5 انتصارات للنجمة وأبها وجدة، و7 انتصارات للثنائي نيوم والحزم. في المقابل، سجل الدوري خسارة وحيدة لنيوم والحزم وجدة، وخسارتين للطائي والجبلين، و3 خسائر لأبها والنجمة والعربي والعدالة والبكيرية، و4 خسائر للجندل والزلفي والباطن، و5 خسائر للصفا، و6 خسائر للفيصلي والعين والجبيل، و8 خسائر لأحد.
صراع
يتصارع 11 ناديا على مراكز المؤخرة في الدوري، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز الأخير وصاحب المركز الثامن 9 نقاط، حيث يقبع أحد في مؤخرة الترتيب بـ4 نقاط، يليه العين في المركز ما قبل الأخير بـ6 نقاط، والباطن السادس عشر بـ9 نقاط، والزلفي والجبيل والصفا والفيصلي في المراكز من الخامس عشر إلى الثاني عشر على التوالي بـ10 نقاط، والعدالة الحادي عشر بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن البكيرية العاشر، والجندل التاسع بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن الجبلين الثامن بنفس الرصيد.
تفوق
سجلت الجولة العاشرة 7 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض مقابل 3 انتصارات للضيوف، وتعادل وحيد، وتأجيل مواجهة الطائي ونيوم، وتسجيل 24 هدفا، واحتساب 4 جزائيات، وتسجيل 6 أهداف قاتلة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وحقق الجبلين انتصاره الأول في الدوري خارج أرضه، وتعثر العين للمرة الخامسة على التوالي بالخسارة، وفرط أبها في تحقيق انتصار ثمين بعد استقباله هدف التعادل للعدالة في الدقيقة (90+11) بعد تسديدة من منتصف الملعب للاعب الأخير ليما استقرت في الشباك.
- يلو ينافس الدوري الإيطالي والفرنسي
- تعثر نيوم وجدة بالخسارة للمرة الأولى في الدوري
- %25 أهداف يلو القاتلة
- 11 ناديا تتصارع في مراكز المؤخرة
- يلو يغيب رقمين في الفوز والخسارة.

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