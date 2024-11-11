Yelo يتفوق على الإسباني والإنجليزي

(MENAFN
- Al Watan)
ينافس دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، الدوري
الإيطالي والفرنسي، إذ تساوى معهما في عدد إقالات المدربين التي بلغت إلى الآن 7 إقالات، متفوقا على دوري روشن السعودي للمحترفين، والدوريات الإنجليزي والإسباني والألماني، ووثقت الجولتان التاسعة والعاشرة لدوري يلو الخسارة الأولى لنيوم وجدة، وتفوقت الأهداف القاتلة في الجولة العاشرة، والتي بلغت 25% من أهداف الجولة، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) خمس حالات تحكيمية.
تسلسل
شهدت جولات دوري يلو لكرة القدم، تسلسل الانتصارات والخسائر، حيث غيبت الانتصارات رقم 6، وتغييب الخسائر رقم 7، فعلى مستوى الانتصارات، سجل أحد والعين انتصارا وحيدا لكل منهما، والباطن والزلفين انتصارين اثنين، وتساوت انتصارات الجبيل، والجبلين، والصفا، والفيصلي، والعدالة، والبكيرية بـ3 انتصارات، و4 انتصارات لكل من الجندل والطائي والعربي، و5 انتصارات للنجمة وأبها وجدة، و7 انتصارات للثنائي نيوم والحزم. في المقابل، سجل الدوري خسارة وحيدة لنيوم والحزم وجدة، وخسارتين للطائي والجبلين، و3 خسائر لأبها والنجمة والعربي والعدالة والبكيرية، و4 خسائر للجندل والزلفي والباطن، و5 خسائر للصفا، و6 خسائر للفيصلي والعين والجبيل، و8 خسائر لأحد.
صراع
يتصارع 11 ناديا على مراكز المؤخرة في الدوري، ويبلغ الفارق النقطي بين صاحب المركز الأخير وصاحب المركز الثامن 9 نقاط، حيث يقبع أحد في مؤخرة الترتيب بـ4 نقاط، يليه العين في المركز ما قبل الأخير بـ6 نقاط، والباطن السادس عشر بـ9 نقاط، والزلفي والجبيل والصفا والفيصلي في المراكز من الخامس عشر إلى الثاني عشر على التوالي بـ10 نقاط، والعدالة الحادي عشر بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن البكيرية العاشر، والجندل التاسع بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن الجبلين الثامن بنفس الرصيد.
تفوق
سجلت الجولة العاشرة 7 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض مقابل 3 انتصارات للضيوف، وتعادل وحيد، وتأجيل مواجهة الطائي ونيوم، وتسجيل 24 هدفا، واحتساب 4 جزائيات، وتسجيل 6 أهداف قاتلة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وحقق الجبلين انتصاره الأول في الدوري خارج أرضه، وتعثر العين للمرة الخامسة على التوالي بالخسارة، وفرط أبها في تحقيق انتصار ثمين بعد استقباله هدف التعادل للعدالة في الدقيقة (90+11) بعد تسديدة من منتصف الملعب للاعب الأخير ليما استقرت في الشباك.
- يلو ينافس الدوري الإيطالي والفرنسي
- تعثر نيوم وجدة بالخسارة للمرة الأولى في الدوري
- %25 أهداف يلو القاتلة
- 11 ناديا تتصارع في مراكز المؤخرة
- يلو يغيب رقمين في الفوز والخسارة.
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