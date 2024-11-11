الأخضر يطبق تكتيكه بمران مغلق

(MENAFN
- Al Watan)
واصل المنتخب السعودي تدريباته بمعسكره الذي يقام حاليا في ملبورن الأسترالية، استعدادا لمواجهة منتخب
أستراليا الخميس المقبل على إستاد ريكتانغولار ملبورن، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية على مركز تدريب هيوم ملبورن، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ثم مباريات
مصغرة، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يواصل الأخضر تحضيراته اليوم بحصة تدريبية مغلقة.
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