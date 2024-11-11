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الأخضر يطبق تكتيكه بمران مغلق

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تدريباته بمعسكره الذي يقام حاليا في ملبورن الأسترالية، استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل على إستاد ريكتانغولار ملبورن، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.  
وأجرى الأخضر حصة تدريبية على مركز تدريب هيوم ملبورن، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ثم مباريات مصغرة، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
  من جهة أخرى، يواصل الأخضر تحضيراته اليوم بحصة تدريبية مغلقة.

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