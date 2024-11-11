الدوسري يصدم الزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الهلال صدمة قوية، بعدما كشفت الفحوص الطبية عن مدة غياب قائد الزعيم سالم الدوسري، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة، فرغم أن اللاعب سيخضع للعلاج بالبلازما من أجل تسريع عملية التعافي، فإنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 15 إلى 20 يوماً، إذ يخشى الجهاز الطبي في الوقت ذاته، المخاطرة به وعدم الاستعجال في عملية تعافيه، رغم الخضوع للبلازما.
ومن ثم سيغيب الدوسري عن عدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها مواجهتا أستراليا وإندونيسيا مع المنتخب السعودي خلال الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، فضلاً عن مواجهة الخليج في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر إقامتها في الـ23 من نوفمبر الجاري، ثم مباراة السد القطري بعد 3 أيام بالجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وستكون مشاركة الدوسري أمام الشباب في الجولة الـ12 للدوري في الـ30 من نوفمبر الجاري محل شك، اعتماداً على سرعة تعافيه من الإصابة.
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