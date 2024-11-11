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الدوسري يصدم الزعيم

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال صدمة قوية، بعدما كشفت الفحوص الطبية عن مدة غياب قائد الزعيم سالم الدوسري، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة، فرغم أن اللاعب سيخضع للعلاج بالبلازما من أجل تسريع عملية التعافي، فإنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 15 إلى 20 يوماً، إذ يخشى الجهاز الطبي في الوقت ذاته، المخاطرة به وعدم الاستعجال في عملية تعافيه، رغم الخضوع للبلازما.
ومن ثم سيغيب الدوسري عن عدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها مواجهتا أستراليا وإندونيسيا مع المنتخب السعودي خلال الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، فضلاً عن مواجهة الخليج في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر إقامتها في الـ23 من نوفمبر الجاري، ثم مباراة السد القطري بعد 3 أيام بالجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وستكون مشاركة الدوسري أمام الشباب في الجولة الـ12 للدوري في الـ30 من نوفمبر الجاري محل شك، اعتماداً على سرعة تعافيه من الإصابة.

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