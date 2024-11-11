بيولي يختبر حارس العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
ينوي مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، اختبار حارس مرمى العالمي العائد من الإصابة نواف العقيدي، تحسبا لتأخر عودة البرازيلي بينتو ماتيوس من المشاركة مع السامبا، وعدم مقدرته على المشاركة في مباراة
فارس نجد أمام القادسية في الـ21 من نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين،
تخوف من التأخر
بينت مصادر أن بيولي طلب من إدارة ناديه إقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي من أجل اختبار قدرات العقيدي.
وأكدت أن بيولي يريد الاطمئنان على جاهزية العقيدي الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ الـ30 من ديسمبر الماضي، تحسبا لعدم عودة الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس من مشاركته مع منتخب بلاده بمباراتي فنزويلا والأوروجواي في الـ15 و الـ20 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ضمن التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.
مباراة دورية
في المقابل، يخوض النصر في الـ21 من نفس الشهر مواجهة أمام القادسية، لذلك يرغب بيولي في تجهيز العقيدي تحسبا للدفع به حال تأخر بينتو في العودة، خصوصًا أن الحارس البرازيلي تأخر أيضا في آخر مرتين سافر فيهما للمشاركة مع منتخب السامبا في التصفيات.
غياب طويل
غاب العقيدي عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ الـ30 من ديسمبر الماضي، إذ كان الغياب في البداية نظرا لإيقافه لمدة 5 أشهر، نتيجة للقضية التي أثارها مدرب المنتخب السعودي السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، ثم تعرضه لإصابة في الظهر خلال استعدادات النصر الصيفية.
- بيولي يخشى تأخر حارس المرمى البرازيلي بينتو
- المدرب النصراوي طلب مباراة ودية خلال التوقف
- بيولي يريد اختبار مدى جهوزية العائد نواف العقيدي
- العقيدي غاب عن المشاركة منذ ديسمبر الماضي
- بينتو يشارك مع منتخب بلاده في الـ20 من نوفمبر
- العالمي يواجه القادسية دوريا في الـ21 من الشهر الجاري
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