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بيولي يختبر حارس العالمي

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ينوي مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، اختبار حارس مرمى العالمي العائد من الإصابة نواف العقيدي، تحسبا لتأخر عودة البرازيلي بينتو ماتيوس من المشاركة مع السامبا، وعدم مقدرته على المشاركة في مباراة فارس نجد أمام القادسية في الـ21 من نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين،
تخوف من التأخر
بينت مصادر أن بيولي طلب من إدارة ناديه إقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي من أجل اختبار قدرات العقيدي.
وأكدت أن بيولي يريد الاطمئنان على جاهزية العقيدي الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ الـ30 من ديسمبر الماضي، تحسبا لعدم عودة الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس من مشاركته مع منتخب بلاده بمباراتي فنزويلا والأوروجواي في الـ15 و الـ20 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ضمن التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.
مباراة دورية
في المقابل، يخوض النصر في الـ21 من نفس الشهر مواجهة أمام القادسية، لذلك يرغب بيولي في تجهيز العقيدي تحسبا للدفع به حال تأخر بينتو في العودة، خصوصًا أن الحارس البرازيلي تأخر أيضا في آخر مرتين سافر فيهما للمشاركة مع منتخب السامبا في التصفيات.
غياب طويل
غاب العقيدي عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ الـ30 من ديسمبر الماضي، إذ كان الغياب في البداية نظرا لإيقافه لمدة 5 أشهر، نتيجة للقضية التي أثارها مدرب المنتخب السعودي السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، ثم تعرضه لإصابة في الظهر خلال استعدادات النصر الصيفية.
- بيولي يخشى تأخر حارس المرمى البرازيلي بينتو
- المدرب النصراوي طلب مباراة ودية خلال التوقف
- بيولي يريد اختبار مدى جهوزية العائد نواف العقيدي
- العقيدي غاب عن المشاركة منذ ديسمبر الماضي
- بينتو يشارك مع منتخب بلاده في الـ20 من نوفمبر
- العالمي يواجه القادسية دوريا في الـ21 من الشهر الجاري

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