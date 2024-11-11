السالم يزيح العازف

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت الجولات الـ10 الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، تألق عدد من نجوم الأندية، ومع ذلك استطاع مهاجم الخليج عبدالله آل سالم أن يخطف الأضواء ليسجل اسمه في صدارة الهدافين المحليين في عدد الأهداف، وذلك بحصيلة 5 أهداف تعتبر هي الأعلى حتى الآن في دوري روشن متربعاً على عرش التهديف المحلي.
أيقونة التهديف
وصل السالم إلى خامس أهدافه في الدوري، بتسجيله ثنائية في مواجهة الفتح مانحا الدانة انتصارا تقدم به إلى المركز السادس بـ16 نقطة، ولم يكن هذا هو السبب الأبرز في تألقه بقدر ما كان مهماً إلا أن مجموع الأهداف المحقق من تسديدات السالم جعلته أيقونة يتغنى بها محبو كرة القدم
السعودية، ويباهي بها الخليج منافسيه.
إزاحة العازف
خلال المواسم الثالثة الماضية سيطر لاعب الفتح السابق والأهلي حاليا، الدولي فراس البريكان، على صدارة الهدافيين المحليين في دوري روشن، إلا أن السالم وخلال 10 جولات من الموسم الجاري أزاح العازف عن قمة الهدافين المحليين واعتلاها بكل جدارة.
وسجل السالم هدفاً في مرمى الخلود، وهدفين في شباك الرائد، ومثلهما في مرمى الفتح.
ويتفوق نجم الدانة على لاعب الهلال وقائده سالم الدوسري، ولاعب الاتحاد الدولي صالح الشهري، ونجم الشباب الواعد مصعب جوير الذي سجل كل منهم 3 أهداف.
- 5 أهداف وضعت السالم في صدارة الهدافين المحليين
- نجم الخليج أزاح الدولي البريكان من قمة المحليين
- السالم يتفوق على الدوسري والشهري والجوير
- أهداف مهاجم الدانة جاءت في 3 مباريات
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