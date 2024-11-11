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السالم يزيح العازف

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولات الـ10 الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، تألق عدد من نجوم الأندية، ومع ذلك استطاع مهاجم الخليج عبدالله آل سالم أن يخطف الأضواء ليسجل اسمه في صدارة الهدافين المحليين في عدد الأهداف، وذلك بحصيلة 5 أهداف تعتبر هي الأعلى حتى الآن في دوري روشن متربعاً على عرش التهديف المحلي.
أيقونة التهديف
وصل السالم إلى خامس أهدافه في الدوري، بتسجيله ثنائية في مواجهة الفتح مانحا الدانة انتصارا تقدم به إلى المركز السادس بـ16 نقطة، ولم يكن هذا هو السبب الأبرز في تألقه بقدر ما كان مهماً إلا أن مجموع الأهداف المحقق من تسديدات السالم جعلته أيقونة يتغنى بها محبو كرة القدم السعودية، ويباهي بها الخليج منافسيه.
إزاحة العازف
خلال المواسم الثالثة الماضية سيطر لاعب الفتح السابق والأهلي حاليا، الدولي فراس البريكان، على صدارة الهدافيين المحليين في دوري روشن، إلا أن السالم وخلال 10 جولات من الموسم الجاري أزاح العازف عن قمة الهدافين المحليين واعتلاها بكل جدارة.
وسجل السالم هدفاً في مرمى الخلود، وهدفين في شباك الرائد، ومثلهما في مرمى الفتح.
ويتفوق نجم الدانة على لاعب الهلال وقائده سالم الدوسري، ولاعب الاتحاد الدولي صالح الشهري، ونجم الشباب الواعد مصعب جوير الذي سجل كل منهم 3 أهداف.
- 5 أهداف وضعت السالم في صدارة الهدافين المحليين
- نجم الخليج أزاح الدولي البريكان من قمة المحليين
- السالم يتفوق على الدوسري والشهري والجوير
- أهداف مهاجم الدانة جاءت في 3 مباريات

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