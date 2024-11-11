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126 مخالفاً لنظام البيئة خلال شهر

11/11/2024 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الجهود الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط ما يزيد عن 126 مخالفاً لنظام البيئة، وذلك خلال أربعة الأسابيع المنصرمة، والذين تباينت مخالفاتهم ما بين الرعي والصيد دون تصريح، إضافة إلى نقل وتخزين وبيع الحطب المحلي وحرق المخالفات واستغلال الرواسب، فيما جرى تطبيق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح بشأنهم.
معدلات مرتفعة
بحسب إحصائية رسمية فقد جاءت مخالفة تخزين وبيع ونقل واستخدام الحطب في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية استغلال الرواسب، ثم الصيد في الأمكان المحظورة، يعقب ذلك حرق المخلفات الزراعية والصناعية، ثم مخالفات الرعي والدخول إلى المحميات، فيما تذيلت مخالفات تفريع الخرسانية واقتناء كائنات فطرية مهددة بالانقراض والتخييم في المتنزهات الوطنية أعداد المخالفات.
وبحسب قراءة للإحصائية الأسابيع الأربعة، فإن مخالفة الاحتطاب سواءً بنقله أو تخزينه أو بيعه تزداد بشكل لافت في كل من الرياض والقصيم، فيما ترتفع معدلات استغلال الرواسب في كل من تبوك ومكة المكرمة، كما ترتفع معدلات حرق المخالفات الزراعية والصناعية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتبرز مخالفات التخييم في منطقة عسير.
الأمن البيئي
قوة تأسست في 2019، وبدأت في تنفيذ مهامها في 2020، كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، وقد أسند لها مهام ومسؤوليات شاملة تمكنها من إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية البيئية والأمنية، وتعمل وفق إستراتيجية تهدف لتغطية كافة المناطق البيئية في المملكة؛ من محميات ملكية ومحميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات ومناطق مهمة للطيور، ومناطق ساحلية، والمناطق الحضرية والضواحي، ومن مهامها المنصوص عليها المراقبة الأمنية والتحري الأمني والقبض والاستيقاف والضبط وتحرير المخالفات والإحالة للجهات المختصة، إلى جانب مهام إضافية اخرى.
عقوبات نظامية بحق المخالفين ((بالريال))
- الحطب أو الفحم المحلي
5000 لكل متر مكعب لأول مرة.
- الرعي في المحميات دون ترخيص
500 لكل متن من الإبل و 200 لكل رأس من الأغنام.
- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة
3000
- الصيد دون ترخيص
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض
30 مليونا وبحسب ما تقدره السلطة القضائية.
- ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو تغير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها
10 ملايين

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