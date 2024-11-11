85 ألف مصاب بضيق التنفس ومكة تتصدر

(MENAFN
- Al Watan)
عانى 85 ألف من الإصابة بضيق التنفس على مستوى مناطق المملكة، وسجلت مكة المكرمة ثلث مصابين بضيق التنفس خلال العام الماضي، وفاقت بلاغات ضيق التنفس بمكة 10 مناطق مجتمعة، حيث بلغت 28.435 بلاغًا، في وقت سجلت مناطق الجنوب 9134 بلاغًا، وتصدرت معها منطقة عسير مناطق الجنوب بـ58%، تليها جازان ثانيًا بـ24%، والباحة ثالثًا بـ10%، ونجران رابعًا بـ8% على مستوى مصابي ضيق التنفس بالجنوب.
85 ألف مصاب
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي تسجيل 84.881 ألف بلاغ للمصابين بضيق التنفس، التي تمت مباشرتها، ومعالجة الحالات المرضية، ونقلها إلى مستشفيات مناطق المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مصابي ضيق التنفس، حيث بلغ عددهم 28.435 ألف مصاب بـ33%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 22.600 ألف مصاب بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 9337 مصابًا بـ11%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 8230 مصابًا بـ10%، وعسير خامسًا، بإجمالي 5271 مصابًا بـ6%، والقصيم سادسًا، بإجمالي 2979 مصابًا بـ4%، وجازان سابعًا، بإجمالي 2226 مصابًا بـ3%.
الأقل بلاغات
جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات ضيق التنفس، حيث بلغ إجمالي مصابي ضيق التنفس 398 مصابا بـ0.46%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 663 مصابا بـ0.78%، ونجران ثالثا، بإجمالي 723 بـ0.85%، والباحة رابعا، بإجمالي 914 مصابا بضيق التنفس بـ1%، وحائل خامسا، بإجمالي 1183 مصابا بـ1.39%، وتبوك سادسا، بإجمالي 1922 مصابا بـ1.46%.
مناطق الجنوب
تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب كأكثر بلاغات مصابي ضيق التنفس، حيث بلغ إجمالي مصابي ضيق التنفس 9134 مصابًا، منهم 5271 مصابًا في عسير بـ58%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بإجمالي 2226 مصابًا بـ24%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 914 مصابًا بـ10%، ونجران رابعًا على مستوى الجنوب، بإجمالي 723 مصابًا بـ8%.
- 85 ألف عانى من ضيق التنفس العام الماضي.
- ثلث مصابو ضيق التنفس بمكة.
- 9143 مصابون بضيق التنفس في الجنوب.
- %33 من ضيق التنفس في مكة.
- الحدود الشمالية أقل المناطق مصابين بضيق التنفس.
الأكثر مصابين بضيق التنفس:
مكة المكرمة: 33%
الرياض: 27%
الشرقية: 11%
المدينة المنورة: 10%
عسير: 6%
القصيم: 4%
الأقل مصابون:
الحدود الشمالية: 0.46%
الجوف: 0.78%
نجران: 0.85%
الباحة: 1%
حائل: 1.39%
تبوك: 2%
مصابو مناطق الجنوب:
عسير: 58%
جازان: 24%
الباحة: 10%
نجران: 8%
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