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85 ألف مصاب بضيق التنفس ومكة تتصدر

11/11/2024 11:23:09 PM
(MENAFN- Al Watan) عانى 85 ألف من الإصابة بضيق التنفس على مستوى مناطق المملكة، وسجلت مكة المكرمة ثلث مصابين بضيق التنفس خلال العام الماضي، وفاقت بلاغات ضيق التنفس بمكة 10 مناطق مجتمعة، حيث بلغت 28.435 بلاغًا، في وقت سجلت مناطق الجنوب 9134 بلاغًا، وتصدرت معها منطقة عسير مناطق الجنوب بـ58%، تليها جازان ثانيًا بـ24%، والباحة ثالثًا بـ10%، ونجران رابعًا بـ8% على مستوى مصابي ضيق التنفس بالجنوب.
85 ألف مصاب
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي تسجيل 84.881 ألف بلاغ للمصابين بضيق التنفس، التي تمت مباشرتها، ومعالجة الحالات المرضية، ونقلها إلى مستشفيات مناطق المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مصابي ضيق التنفس، حيث بلغ عددهم 28.435 ألف مصاب بـ33%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 22.600 ألف مصاب بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 9337 مصابًا بـ11%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 8230 مصابًا بـ10%، وعسير خامسًا، بإجمالي 5271 مصابًا بـ6%، والقصيم سادسًا، بإجمالي 2979 مصابًا بـ4%، وجازان سابعًا، بإجمالي 2226 مصابًا بـ3%.
الأقل بلاغات
جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات ضيق التنفس، حيث بلغ إجمالي مصابي ضيق التنفس 398 مصابا بـ0.46%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 663 مصابا بـ0.78%، ونجران ثالثا، بإجمالي 723 بـ0.85%، والباحة رابعا، بإجمالي 914 مصابا بضيق التنفس بـ1%، وحائل خامسا، بإجمالي 1183 مصابا بـ1.39%، وتبوك سادسا، بإجمالي 1922 مصابا بـ1.46%.
مناطق الجنوب
تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب كأكثر بلاغات مصابي ضيق التنفس، حيث بلغ إجمالي مصابي ضيق التنفس 9134 مصابًا، منهم 5271 مصابًا في عسير بـ58%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بإجمالي 2226 مصابًا بـ24%، والباحة ثالثًا، بإجمالي 914 مصابًا بـ10%، ونجران رابعًا على مستوى الجنوب، بإجمالي 723 مصابًا بـ8%.
- 85 ألف عانى من ضيق التنفس العام الماضي.
- ثلث مصابو ضيق التنفس بمكة.
- 9143 مصابون بضيق التنفس في الجنوب.
- %33 من ضيق التنفس في مكة.
- الحدود الشمالية أقل المناطق مصابين بضيق التنفس.
الأكثر مصابين بضيق التنفس:
مكة المكرمة: 33%
الرياض: 27%
الشرقية: 11%
المدينة المنورة: 10%
عسير: 6%
القصيم: 4%
الأقل مصابون:
الحدود الشمالية: 0.46%
الجوف: 0.78%
نجران: 0.85%
الباحة: 1%
حائل: 1.39%
تبوك: 2%
مصابو مناطق الجنوب:
عسير: 58%
جازان: 24%
الباحة: 10%
نجران: 8%

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