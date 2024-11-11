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1.1 مليار ريال إجمالي دخـل تطبيقـات نقل الركاب

11/11/2024 11:23:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للنقل إجمالي دخل السعوديين عبر تطبيقات نقل الركاب بداية من يناير وحتى ديسمبر 2024م، أكثر من 1.1 مليار ريال، وذلك بعد أن شهد مجال نقل الركاب عبر التطبيقات نمواً منذ بداية الربع الأول وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ تجاوز إجمالي عدد الرحلات التي نفذتها تطبيقات نقل الركاب في مختلف مدن ومناطق المملكة أكثر من 51.8 مليون رحلة، إذ سجلت نسبة النمو في الربع الثالث 41% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت نسبة النمو لإجمالي عدد الرحلات منذ بداية عام 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م.
وبحسب الإحصائية فإن تلك الرحلات تقدم عبر 46 تطبيقًا مرخصًا لممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات في المملكة، وبلغ إجمالي دخل السائقين السعوديين العاملين في هذا النشاط أكثر من 1.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الجاري، ويعمل عدد من السائقين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب ويشاركون في تقديم خدمات النقل كسائقين متفرغين أو بنظام العمل الإضافي، الأمر الذي يعكس توجه الهيئة في تمكين السعوديين والسعوديات من الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات النقل، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص عمل مرنة للمواطنين.
وتشير الاحصائية إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المدن في عدد الرحلات، إذ سجلت 39% من إجمالي الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25%، وسجلت المنطقة الشرقية 16%، ويُعد هذا النمو دليلاً على تزايد الإقبال على خدمات النقل عبر التطبيقات نظرًا للسهولة وسرعة الاستجابة التي توفرها للمستفيدين، وتعد تطبيقات نقل الركاب جزءًا مهمًا من وسائل النقل الحديثة في المملكة، إذ توفر وسيلة تنقل آمنة ومريحة تُسهم في تخفيف الازدحام وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المختلفة، وقد لعبت هذه التطبيقات دورًا حيويًا في تحسين مستوى خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، مما جعلها خيارًا أساسيًا للتنقل اليومي.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع الشباب والشابات السعوديين المتفرغين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، والحصول على الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، واستثمار أوقاتهم وفق سياسة العمل المرنة التي تتميز بها هذه التطبيقات.
يذكر أن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2023م، كشف عن الترخيص لـ36 تطبيقاً لنقل الركاب، فيما بلغ عدد الرحلات التي تمت عبر التطبيقات 63.8 مليون رحلة، في حين بلغ عدد السائقين النشطين 260.7 سائقين، ويشير التقرير إلى أن منطقة الرياض الأعلى في عدد الرحلات، تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، بمجموع رحلات بلغ 63.783.365 رحلة.
الرحلات في تطبيقات نقل الركاب وعدد الرحلات لعام 2023:
الرياض= 25.279.215
مكة المكرمة= 15.605.715
المنطقة الشرقية= 11.018.838
المدينة المنورة= 4.033.697
تبوك=1.846.032
القصيم=1.822.080
عسير= 1.535.730
حائل=1.184.385
جازان= 707.528
الجوف= 290.026
نجران= 171.082
الباحة= 157.714
الحدود الشمالية=131.323
الإجمالي= 63.783.365

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