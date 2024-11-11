1.1 مليار ريال إجمالي دخـل تطبيقـات نقل الركاب

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الهيئة العامة للنقل إجمالي دخل
السعوديين عبر تطبيقات نقل
الركاب بداية من يناير وحتى ديسمبر 2024م، أكثر من 1.1 مليار ريال، وذلك بعد أن شهد مجال نقل الركاب عبر التطبيقات نمواً منذ بداية الربع الأول وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ تجاوز إجمالي عدد الرحلات التي نفذتها تطبيقات نقل الركاب في مختلف مدن ومناطق المملكة أكثر من 51.8 مليون رحلة، إذ سجلت نسبة النمو في الربع الثالث 41% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت نسبة النمو لإجمالي عدد الرحلات منذ بداية عام 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م.
وبحسب الإحصائية فإن تلك الرحلات تقدم عبر 46 تطبيقًا مرخصًا لممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات في المملكة، وبلغ إجمالي دخل السائقين السعوديين العاملين في هذا النشاط أكثر من 1.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الجاري، ويعمل عدد من السائقين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب ويشاركون في تقديم خدمات النقل كسائقين متفرغين أو بنظام العمل الإضافي، الأمر الذي يعكس توجه الهيئة في تمكين السعوديين والسعوديات من الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات النقل، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص عمل مرنة للمواطنين.
وتشير الاحصائية إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المدن في عدد الرحلات، إذ سجلت 39% من إجمالي الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25%، وسجلت المنطقة الشرقية 16%، ويُعد هذا النمو دليلاً على تزايد الإقبال على خدمات النقل عبر التطبيقات نظرًا للسهولة وسرعة الاستجابة التي توفرها للمستفيدين، وتعد تطبيقات نقل الركاب جزءًا مهمًا من وسائل النقل الحديثة في المملكة، إذ توفر وسيلة تنقل آمنة ومريحة تُسهم في تخفيف الازدحام وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المختلفة، وقد لعبت هذه التطبيقات دورًا حيويًا في تحسين مستوى خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، مما جعلها خيارًا أساسيًا للتنقل اليومي.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع الشباب والشابات السعوديين المتفرغين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، والحصول على الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، واستثمار أوقاتهم وفق سياسة العمل المرنة التي تتميز بها هذه التطبيقات.
يذكر أن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2023م، كشف عن الترخيص لـ36 تطبيقاً لنقل الركاب، فيما بلغ عدد الرحلات التي تمت عبر التطبيقات 63.8 مليون رحلة، في حين بلغ عدد السائقين النشطين 260.7 سائقين، ويشير التقرير إلى أن منطقة الرياض الأعلى في عدد الرحلات، تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، بمجموع رحلات بلغ 63.783.365 رحلة. الرحلات في تطبيقات نقل الركاب وعدد الرحلات لعام 2023:
الرياض= 25.279.215
مكة المكرمة= 15.605.715
المنطقة الشرقية= 11.018.838
المدينة المنورة= 4.033.697
تبوك=1.846.032
القصيم=1.822.080
عسير= 1.535.730
حائل=1.184.385
جازان= 707.528
الجوف= 290.026
نجران= 171.082
الباحة= 157.714
الحدود الشمالية=131.323
الإجمالي= 63.783.365
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