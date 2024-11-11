كورى كريدر تكتب: تفكيك عمالقة التكنولوجيا.. خطوة ضرورية لأوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه تيريزا ريبيرا تحديا جبارا.

ففي سبتمبر، اخـتيرت نائبة رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكية من قِـبَـل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي من أجل انتقال نظيف، وعادل، وتنافسي، لتصبح بذلك مسؤولة عن منطقتين سياسيتين حاسمتين: المنافسة والعمل المناخي.

موضوعاتعباس جمال يكتب: سوق التأمين.. دور الشركات الناشئة والقانون الموحد فى تعزيز القطاع دانييل جروس يكتب: كيف يمكن لأوروبا الاستفادة من ولاية الثانية؟ صندوق النقد الدولي: العالم يحتاج إصلاحات مدروسة لتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية

إنها مهمة رسمية جسيمة وموضع خلاف شديد.

فعلى جانب المنافسة، سترث ريبيرا قضايا مهمة عديدة، بما في ذلك جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تفكيك احتكار شركة“جوجل” للإعلان على الإنترنت ــ وهي النتيجة التي قد تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي.

وعلى جبهة المناخ، أثارت الصفقة الخضراء الأوروبية احتجاجات حاشدة من جانب المزارعين الغاضبين الذين يزعمون أن الضوابط التنظيمية البيئية تدفع التكاليف إلى الارتفاع وتجعل منتجاتهم أقل قدرة على المنافسة.

وتشير أوراق اعتماد ريبيرا الخضراء القوية إلى أنها قد تقرر التركيز على إنقاذ الصفقة الخضراء، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تقليص أهمية سياسة المنافسة، كما قال مسؤول كبير في مجال المنافسة في الاتحاد الأوروبي مازحا، لتصبح مجرد“طبق ثانوي”.

لكن ريبيرا ليست مضطرة للاختيار بين فرض سياسة المنافسة والعمل المناخي.

فكما يوضح تقرير حديث صادر عن معهد الأسواق المفتوحة ومنظمات أخرى رائدة في مجال مكافحة الاحتكار، يشكل تحرير اقتصاد أوروبا من قبضة احتكارات التكنولوجيا أهمية بالغة في التصدي لأزمة المناخ وتعزيز الإبداع الأخضر.

الذكاء الاصطناعي مثال واضح على ذلك.

في برشلونة، حيث أعيش، تسبب الجفاف الشديد في وقت سابق من هذا العام في الحد من استهلاك الأسر للمياه بما لا يتجاوز 200 لتر يوميا.

وكانت الفيضانات الأخيرة التي دمرت سواحل إسبانيا على البحر الأبيض المتوسط الوجه الآخر لذات العملة: وبوسعنا أن نتوقع مزيدا من هذه الأحداث الجوية القاسية في السنوات القادمة.

ولكن حتى مع تزايد وتيرة وشدة الجفاف الناجم عن تغير المناخ، تبني شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مراكز بيانات ضخمة في إسبانيا لدعم توسع الذكاء الاصطناعي.

تستهلك هذه المرافق كميات هائلة ومتنامية من الطاقة والمياه، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تخفي أثرها البيئي.

تشير إحدى الدراسات، على سبيل المثال، إلى أن انبعاثاتها الفعلية من ثاني أكسيد الكربون قد تكون أعلى بنسبة 662% من المستوى الـمُـعـلَن.

الواقع أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تستنزف موارد أوروبا وترهق شبكات الطاقة في القارة فحسب؛ بل إنها تشكل أيضا تهديدا مباشرا لاقتصادها.

وتشكل طفرة مراكز البيانات جزءا من جهد أوسع نطاقا لاحتكار البنية الأساسية الرقمية.

تعرف شركات مثل ألفابت (جوجل) وميتا (فيسبوك) أن نماذج أعمالها الحالية ــ التي تعتمد على إصابة الأطفال بالإدمان، وتقسيم المجتمعات، وإساءة استخدام البيانات الشخصية ــ أصبحت متضائلة الشعبية على نحو متزايد.

لهذا السبب تعمل هذه الشركات على تشديد قبضتها على جزء أقل وضوحا ولكنه أساسي من الاقتصاد: البنية الأساسية. تسيطر“جوجل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” بالفعل على ثلثي البنية الأساسية السحابية على مستوى العالم، وتنمو حصتها بسرعة.

إن القوة الاحتكارية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى، أكثر من أي قانون أوروبي، تقوض قدرة شركات التكنولوجيا الأوروبية على المنافسة عالميا.

ويحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي في تقريره عن قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية من أن الكتلة تخاطر بإهدار الفرصة التي تجلبها ثورة الذكاء الاصطناعي ما لم تساعد الشركات المحلية على الازدهار والمنافسة.

وبرغم الأهمية الشديدة التي تشكلها السياسة الصناعية لهذا الجهد، فإن صناعة التكنولوجيا في أوروبا لا يسعها حتى أن تأمل في تحدي الشركات المهيمنة مثل“جوجل” أو“أمازون” في هيئتها الحالة.

فبسبب سيطرة هذه الشركات العملاقة على قسم كبير من قوة الحوسبة في العالم، وقد جمعت كميات هائلة من البيانات، تنجذب شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية لا محالة إلى مدارها.

وقد أوضحت هذه الحقيقة شركة“ميسترال” للذكاء الاصطناعي، التي كانت تُروَّج ذات يوم باعتبارها الشركة الوطنية الفرنسية الأعظم في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكتها مع شركة“مايكروسوفت”، وهي أيضا أكبر مستثمر في شركة“أوبن إيه أي”.

إن القوة الهائلة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى تعوق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر والأقل كثافة في استهلاك الكربون.

ما يدعو إلى التفاؤل أن ريبيرا تملك الأدوات اللازمة لمواجهة هيمنتها وإجبارها على الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق بعض التقدم بالفعل.

في الشهر الماضي فقط، أحرزت المفوضية الأوروبية انتصارا قانونيا كبيرا عندما نقضت محكمة العدل الأوروبية حكما صادرا عن محكمة أدنى، وأمرت شركة“أبل” بدفع 13 مليار يورو (14.2 مليار دولار أمريكي) كضرائب متأخرة لأيرلندا.

على النقيض من ادعاءات جماعات الضغط في الصناعة، لا تدور معركة الاتحاد الأوروبي ضد هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى حول تدابير الحماية.

في أغسطس، أحرز المسؤولون عن إنفاذ قانون تدابير مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة انتصارا كبيرا ضد شركة“جوجل” عندما قضت محكمة فيدرالية بأن الشركة حافظت على احتكار غير قانوني للبحث عبر الإنترنت، ولا تزال محاكمة أخرى جارية بشأن هيمنتها على الإعلانات الرقمية.

تتبع القضية الأمريكية الجارية ضد احتكار“جوجل” للإعلانات نتائج المفوضية الأوروبية لعام 2023 في قضيتها ضد الشركة، والتي خلصت إلى أن“التخارج الإلزامي” من أعمال إعلانات“جوجل” وحده الكفيل باستعادة المنافسة.

وفي حين تشير التقارير إلى أن التزام بعض الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بتفكيك“جوجل” ربما بدأ يتراخى، يجب أن تتمسك ريبيرا بموقفها.

ينبغي لها أيضا أن تفكر في توظيف أفضل المواهب لديها ــ مثل المحللين الماليين وراء القضية الناجحة ضد أبل ــ في الفريق الذي يصمم التفكيك.

التكنولوجيا ليست وحدها على المحك. ففي الاتحاد الأوروبي الممزق المهدد على نحو متزايد بصعود القوى اليمينية المتطرفة، أصبحت الديمقراطية الأوروبية ذاتها معرضة للخطر.

وقد دقت ريبيرا ناقوس الخطر في مايو، محذرة من أن الكتلة تواجه“انهيارا داخليا” محتملا، مدفوعا جزئيا باستخدام اليمين المتطرف للأدوات الرقمية لنشر المعلومات المضللة والتحريض على الكراهية.

من ناحية أخرى، تسبب احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى للإعلان الرقمي في تدمير الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه الصحافة الأوروبية، وهذا يزيد من صعوبة مكافحة التلاعب عبر الإنترنت وحماية المؤسسات الديمقراطية.

لبناء الإجماع على الصفقة الخضراء، يجب أن تضمن ريبيرا تكافؤ الفرص الذي يعمل على تمكين الصحافة من أداء وظيفتها.

تتسم الأزمات التي تواجه العالمين الطبيعي والرقمي بالترابط على نحو متزايد.

في مقال حديث، اقترحت ماريا فاريل وروبن بيرجون حلا محتملا لكل من الأزمتين:“استعادة الحياة البرية”.

فهما يزعمان أن الإنترنت، التي كانت ذات يوم نظاما بيئيا متنوعا وموفور الصحة، تحولت الآن إلى حيز عقيم مجدب وخاضع لسيطرة مُـحكَـمة. وسوف تستلزم استعادة حيويته إصلاحات بنيوية شاملة.

بعبارة أخرى، يتطلب التغيير الهادف تفكيك القوى الاحتكارية التي حولت الإنترنت إلى حديقة مسورة.

وكما يوضح فاريل وبيرجون، فإن“إعادة الحياة البرية إلى بيئة مبنية لا يعني مجرد الجلوس ومشاهدة أي كائن حي رقيق يمكنه شق طريقه عبر الخرسانة”؛ بل يعني“تحطيم الهياكل التي تحجب الضوء عن كل من لا يتمتع بالقدر الكافي من الثراء للعيش في الطابق العلوي”.

إن الأوروبيين يستحقون ما هو أفضل مما تعرضه عليهم شركات التكنولوجيا العملاقة اليوم.

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي التنافسي والمستدام في متناول اليد، فإن إعادة إحياء اقتصاد أوروبا سوف يتطلب اتخاذ تدابير حاسمة لكبح الاحتكارات الغازية التي تهيمن حاليا على النظام البيئي الرقمي، وتستهلك مواردنا، وتلوث ساحتنا العامة.

والدور الجديد الذي تضطلع به ريبيرا يمنحها أدوات قوية لتمهيد الطريق أمام الإبداع الأخضر لترسيخ جذوره.

وتتمثل الطريقة الصحيحة للانطلاق على هذا المسار في تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.

المصدر: بقلم: