عكاظ تستهدف إطلاق صندوق استثمار بالأسهم الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

تستهدف شركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية تأسيس صندوق استثمار بالأسهم بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية، بعد الحصول على رخصة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، وفقًا لما قالته راندا حامد العضو المنتدب للشركة.

وأضافت حامد لـ”البورصة”، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الحصول على رخصة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار الفترة المقبلة، وبصدد الانتهاء من الأوراق المطلوبة واللازمة لإصدار الترخيص، مرجحة الحصول عليه فى الربع الجارى.

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وأشارت إلى أن خطة إطلاق الصندوق تأتى بغرض الاستفادة من الفرص الواعدة بسوق الأسهم.

وحصلت“عكاظ” أكتوبر الماضى على رخصة التعامل على شهادات الكربون كما تسعى للحصول على رخصة التداول على أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، بعد السماح لهم من قبل الهيئة بالتعامل على أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.

وقالت إن تزايد أهمية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة استثمارية عالمية فى السنوات الأخيرة، مع التركيز المتزايد على القضايا البيئية وتغير المناخ، أدى إلى تطلع شركات السمسرة إلى دخول هذا المجال الواعد من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لتداول هذه الشهادات.