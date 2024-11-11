عكاظ تستهدف إطلاق صندوق استثمار بالأسهم الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حامد: الشركة تنتظر رخصة تأسيس وإدارة الصناديق الربع الجاري
تستهدف شركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية تأسيس صندوق استثمار بالأسهم بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية، بعد الحصول على رخصة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، وفقًا لما قالته راندا حامد العضو المنتدب للشركة.
وأضافت حامد لـ”البورصة”، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الحصول على رخصة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار الفترة المقبلة، وبصدد الانتهاء من الأوراق المطلوبة واللازمة لإصدار الترخيص، مرجحة الحصول عليه فى الربع الجارى.
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وأشارت إلى أن خطة إطلاق الصندوق تأتى بغرض الاستفادة من الفرص الواعدة بسوق الأسهم.
وحصلت“عكاظ” أكتوبر الماضى على رخصة التعامل على شهادات الكربون كما تسعى للحصول على رخصة التداول على أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، بعد السماح لهم من قبل الهيئة بالتعامل على أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.
وقالت إن تزايد أهمية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة استثمارية عالمية فى السنوات الأخيرة، مع التركيز المتزايد على القضايا البيئية وتغير المناخ، أدى إلى تطلع شركات السمسرة إلى دخول هذا المجال الواعد من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لتداول هذه الشهادات.
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