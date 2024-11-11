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“إى فاينانس تستهدف إطلاق خطوة لمتناهى الصغر النصف الأول من 2025 - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الشركة تخطط للحصول على رخص التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة

تعتزم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إطلاق شركة“خطوة” للتمويل متناهى الصغر خلال النصف الأول من العام القادم، كخطوة ضمن الحصول على باقى رخص الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر أن الشركة حصلت على رخصة مبدئية لإنشاء الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل قرار وقف طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

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وأوضحت أن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة“خطوة” تعد بداية لتوسع نشاط الشركة فى نشاط التمويل غير المصرفى، مشيرةً إلى أن ذلك من ضمن خطة الشركة التوسعية.

ووافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على تأسيس شركة“خطوة” للتمويل متناهي الصغر والمساهمة بحصة 30% من رأسمال الشركة المدفوع، ولم يتم تحديد رأسمال الشركة حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم تأسيس الشركة بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للبريد وشركة مصر للتأمين.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى، قدمت الشركة عن طريق البنك الزراعى المصرى نحو 250 ألف قرض بقيمة 15 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 23.3%، ليسجل صافى ربح الشركة 1.43 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.44 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

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