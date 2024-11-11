“إى فاينانس تستهدف إطلاق خطوة لمتناهى الصغر النصف الأول من 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تخطط للحصول على رخص التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة
تعتزم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إطلاق شركة“خطوة” للتمويل متناهى الصغر خلال النصف الأول من العام القادم، كخطوة ضمن الحصول على باقى رخص الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر أن الشركة حصلت على رخصة مبدئية لإنشاء الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل قرار وقف طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
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وأوضحت أن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة“خطوة” تعد بداية لتوسع نشاط الشركة فى نشاط التمويل غير المصرفى، مشيرةً إلى أن ذلك من ضمن خطة الشركة التوسعية.
ووافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على تأسيس شركة“خطوة” للتمويل متناهي الصغر والمساهمة بحصة 30% من رأسمال الشركة المدفوع، ولم يتم تحديد رأسمال الشركة حتى الآن.
ومن المقرر أن يتم تأسيس الشركة بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للبريد وشركة مصر للتأمين.
وخلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى، قدمت الشركة عن طريق البنك الزراعى المصرى نحو 250 ألف قرض بقيمة 15 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 23.3%، ليسجل صافى ربح الشركة 1.43 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.44 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
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