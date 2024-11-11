Tuesday, 12 November 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أباتشى تستثمر 388 مليون دولار لاستكشافات البترول فى مصر خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنفقت شركة“أباتشى” الأمريكية للبترول 388 مليون دولار على الاستكشافات فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بدعم من توسيع عملياتها بعد التوقيع على اتفاقية لتحفيز الإنتاج، لكنها أقل من 405 ملايين دولار أنفقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشفت“أباتشى” فى بيانات نتائج أعمالها أنها دخلت في اتفاقية تسعير جديدة للكميات الإضافية من الغاز المنتج في مصر، ما يجعل استكشاف وتطوير الغاز أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية مقارنة بالبترول.

موضوعات متعلقة نيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع خام برنت يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى خلال نوفمبر الحكومة الليبية تعتزم تخصيص مليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى“بنغازى”

وقالت الشركة إنها أضافت حفارا جديدا لاستكشاف الغاز، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 12 حفارًا، وإن إنتاج النفط في الربع الثالث من 2024 زاد عن التوقعات بفضل الأداء القوي من الآبار الجديدة، وإعادة الإكمال، وإدارة الإنتاج الأساسى.

وأشارت إلى أنها لديها فرصة كبيرة فى مجال حقن المياه فى مصر لتقليل معدل النضوب الطبيعى خلال المدة المتبقية من اتفاقية تشارك الإنتاج.

وحققت الشركة 451 مليون دولار أرباح من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى مقابل 295 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.

فيما بلغ صافى الربح نحو 1.32 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 510 ملايين دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وقالت الشركة إنها حفرت 15 بئر إنتاج جديدة خلال الربع الثالث من 2024،. وفي نفس الفترة، بلغ متوسط عدد حفاراتها المخصصة للتنمية 20 حفارًا.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 141.74 ألف برميل نفط مكافىء يوميًا بارتفاع 2% عن الفترة نفسها من العام الماضى فيما كان متوسط أول 9 شهور نحو 136.7 ألف برميل يوميًا بانخفاض 5%.

MENAFN11112024000202011048ID1108874599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث