أباتشى تستثمر 388 مليون دولار لاستكشافات البترول فى مصر خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنفقت شركة“أباتشى” الأمريكية للبترول 388 مليون دولار على الاستكشافات فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بدعم من توسيع عملياتها بعد التوقيع على اتفاقية لتحفيز الإنتاج، لكنها أقل من 405 ملايين دولار أنفقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشفت“أباتشى” فى بيانات نتائج أعمالها أنها دخلت في اتفاقية تسعير جديدة للكميات الإضافية من الغاز المنتج في مصر، ما يجعل استكشاف وتطوير الغاز أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية مقارنة بالبترول.

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وقالت الشركة إنها أضافت حفارا جديدا لاستكشاف الغاز، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 12 حفارًا، وإن إنتاج النفط في الربع الثالث من 2024 زاد عن التوقعات بفضل الأداء القوي من الآبار الجديدة، وإعادة الإكمال، وإدارة الإنتاج الأساسى.

وأشارت إلى أنها لديها فرصة كبيرة فى مجال حقن المياه فى مصر لتقليل معدل النضوب الطبيعى خلال المدة المتبقية من اتفاقية تشارك الإنتاج.

وحققت الشركة 451 مليون دولار أرباح من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى مقابل 295 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.

فيما بلغ صافى الربح نحو 1.32 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 510 ملايين دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وقالت الشركة إنها حفرت 15 بئر إنتاج جديدة خلال الربع الثالث من 2024،. وفي نفس الفترة، بلغ متوسط عدد حفاراتها المخصصة للتنمية 20 حفارًا.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 141.74 ألف برميل نفط مكافىء يوميًا بارتفاع 2% عن الفترة نفسها من العام الماضى فيما كان متوسط أول 9 شهور نحو 136.7 ألف برميل يوميًا بانخفاض 5%.