أباتشى تستثمر 388 مليون دولار لاستكشافات البترول فى مصر خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنفقت شركة“أباتشى” الأمريكية للبترول 388 مليون دولار على الاستكشافات فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بدعم من توسيع عملياتها بعد التوقيع على اتفاقية لتحفيز الإنتاج، لكنها أقل من 405 ملايين دولار أنفقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشفت“أباتشى” فى بيانات نتائج أعمالها أنها دخلت في اتفاقية تسعير جديدة للكميات الإضافية من الغاز المنتج في مصر، ما يجعل استكشاف وتطوير الغاز أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية مقارنة بالبترول.
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وقالت الشركة إنها أضافت حفارا جديدا لاستكشاف الغاز، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 12 حفارًا، وإن إنتاج النفط في الربع الثالث من 2024 زاد عن التوقعات بفضل الأداء القوي من الآبار الجديدة، وإعادة الإكمال، وإدارة الإنتاج الأساسى.
وأشارت إلى أنها لديها فرصة كبيرة فى مجال حقن المياه فى مصر لتقليل معدل النضوب الطبيعى خلال المدة المتبقية من اتفاقية تشارك الإنتاج.
وحققت الشركة 451 مليون دولار أرباح من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى مقابل 295 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.
فيما بلغ صافى الربح نحو 1.32 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 510 ملايين دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت الشركة إنها حفرت 15 بئر إنتاج جديدة خلال الربع الثالث من 2024،. وفي نفس الفترة، بلغ متوسط عدد حفاراتها المخصصة للتنمية 20 حفارًا.
وبلغ متوسط إنتاج الشركة من مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 141.74 ألف برميل نفط مكافىء يوميًا بارتفاع 2% عن الفترة نفسها من العام الماضى فيما كان متوسط أول 9 شهور نحو 136.7 ألف برميل يوميًا بانخفاض 5%.
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