محجوب: استحواذ تنمية كابيتال على حصة من حلوانى العبد سيتم عبر زيادة رأس المال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة تنمية فينشرز كابيتال للاستحواذ على نحو 21% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى المالكة للعلامة التجارية الشهيرة“العبد للحلويات”، من خلال صندوقها الثانى“TCVII”.

وقال محمد محجوب الشريك التنفيذى بالشركة لـ”البورصة” إن الصفقة ستجرى من خلال زيادة رأس المال فى غضون 3 أشهر، وستحتفظ عائلة العبد ببقية أسهم الشركة.

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وأوضح أن قيمة الصفقة ستساعد الشركة على تمويل العمليات التوسعية فيما يتعلق باستكمال مصنعها الجديد لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب التوسع بشبكة فروعها حول الجمهورية.

ووافق جهاز حماية المنافسة على قيام صندوق استثمار تنمية كابيتال فينشرز 2 بشأن الاستحواذ على نسبة 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادى على الشخص المستهدف، والذى تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024، وفقًا لبيان الجهاز.

وتعد“تنمية فينشرز كابيتال” شركة استثمار مباشر مملوكة لمديريها ومؤسسيها محمد محجوب، وأحمد الجندى، وتأسست فى عام 2017.

وتستهدف الشركة الوصول بحجم صندوقها الثانى TCVII خلال الإغلاق الثانى المقرر له خلال عام إلى نحو 120 مليون دولار، وكان الإغلاق الأول قد جمع 95 مليون دولار بمشاركة 4 مؤسسات مالية كبرى.

ويهدف الصندوق للاستثمار فى شركات متوسطة الحجم تعمل فى قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، كما سيركز على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مؤسسية.

وقامت شركة“تنمية كابيتال” بخمسة استثمارات فى مصر من خلال صندوقها الأول TCVI بما فى ذلك شركة تمويل للتمويل القابضة، وشركة حسن علام للاستخدامات، وتخارجت من استثمارها فى شركة أبوعوف لصالح مجموعة أغذية الإماراتية.