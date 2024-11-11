محجوب: استحواذ تنمية كابيتال على حصة من حلوانى العبد سيتم عبر زيادة رأس المال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى شركة تنمية فينشرز كابيتال للاستحواذ على نحو 21% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى المالكة للعلامة التجارية الشهيرة“العبد للحلويات”، من خلال صندوقها الثانى“TCVII”.
وقال محمد محجوب الشريك التنفيذى بالشركة لـ”البورصة” إن الصفقة ستجرى من خلال زيادة رأس المال فى غضون 3 أشهر، وستحتفظ عائلة العبد ببقية أسهم الشركة.
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وأوضح أن قيمة الصفقة ستساعد الشركة على تمويل العمليات التوسعية فيما يتعلق باستكمال مصنعها الجديد لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب التوسع بشبكة فروعها حول الجمهورية.
ووافق جهاز حماية المنافسة على قيام صندوق استثمار تنمية كابيتال فينشرز 2 بشأن الاستحواذ على نسبة 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادى على الشخص المستهدف، والذى تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر 2024، وفقًا لبيان الجهاز.
وتعد“تنمية فينشرز كابيتال” شركة استثمار مباشر مملوكة لمديريها ومؤسسيها محمد محجوب، وأحمد الجندى، وتأسست فى عام 2017.
وتستهدف الشركة الوصول بحجم صندوقها الثانى TCVII خلال الإغلاق الثانى المقرر له خلال عام إلى نحو 120 مليون دولار، وكان الإغلاق الأول قد جمع 95 مليون دولار بمشاركة 4 مؤسسات مالية كبرى.
ويهدف الصندوق للاستثمار فى شركات متوسطة الحجم تعمل فى قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، كما سيركز على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مؤسسية.
وقامت شركة“تنمية كابيتال” بخمسة استثمارات فى مصر من خلال صندوقها الأول TCVI بما فى ذلك شركة تمويل للتمويل القابضة، وشركة حسن علام للاستخدامات، وتخارجت من استثمارها فى شركة أبوعوف لصالح مجموعة أغذية الإماراتية.
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