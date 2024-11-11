الزامل السعودية تدرس إنشاء مصنع جديد فى مصر لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مجموعة الزامل السعودية إنشاء جديد لها فى السوق المصرى لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة.

قال خالد سعد، المدير العام لمجموعة الزامل فى مصر، إن المصنع الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدا أن المصنع سيكون مجهز بأحدث المعدات عالية الجودة والتقنيات.

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أضاف سعد، خلال احتفالية المجموعة بمناسبة اليوبيل الفضى للشركة فى مصر، أن الشركة تقوم بالتصدير لنحو 63 سوقا منهم 30 سوقا في الدول الأفريقية والعربية، مشيرًا إلى أنه تم تصدير حوالى 5400 طن من الهياكل المعدنية وساهمت الشركة فى تنفيذ 7400 مشروع.

أوضح أن المجموعة تمتلك مصنعين فى مدينتى 6 أكتوبر والسادات، وبلغ إجمالى إنتاج الشركة فى السوق المصرى 1.2 مليون طن من المنشآت المعدنية خلال 25 عاما.

وقال سعد، إن المجموعة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات والتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن المجموعة تعاقدت على تنفيذ مشروع ضخم في تركيا ليصبح عدد الأسواق التى تعمل بها المجموعة 64 دولة.

وأشار إلى تعاون الشركة مع مركز بحوث البناء والمكاتب الاستشارية مما ساهم في تحديث الكود المصرى للمنشآت المعدنية.

وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن حجم استثمارات مجموعة الزامل السعودية فى مصر يصل لنحو 70 مليون دولار.

أضاف أن حجم إنتاج الشركة السنوى فى مصر يصل لنحو 90 ألف طن من المباني والمنشآت المعدنية وتصل نسبة المكون المحلي لنحو 50%.

أوضح الوزير، أن“الزامل” تصدر نحو 35% من إنتاجها للخارج وهو ما نأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة توفر 1400 فرصة عمل في مصر.

ويتضمن نشاط الشركة كافة متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعسكرية بالإضافة إلى المنشآت التعليمية من جامعات ومدارس وكذلك المجمعات الصحية والعديد من التخصصات الأخرى فى مجالات التخزين ومولات الترفيه وكذلك محطات الكهرباء وتحلية المياه.