الزامل السعودية تدرس إنشاء مصنع جديد فى مصر لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس مجموعة الزامل السعودية إنشاء مصنع
جديد لها فى السوق المصرى لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة.
قال خالد سعد، المدير العام لمجموعة الزامل فى مصر، إن المصنع الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدا أن المصنع سيكون مجهز بأحدث المعدات عالية الجودة والتقنيات.
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أضاف سعد، خلال احتفالية المجموعة بمناسبة اليوبيل الفضى للشركة فى مصر، أن الشركة تقوم بالتصدير لنحو 63 سوقا منهم 30 سوقا في الدول الأفريقية والعربية، مشيرًا إلى أنه تم تصدير حوالى 5400 طن من الهياكل المعدنية وساهمت الشركة فى تنفيذ 7400 مشروع.
أوضح أن المجموعة تمتلك مصنعين فى مدينتى 6 أكتوبر والسادات، وبلغ إجمالى إنتاج الشركة فى السوق المصرى 1.2 مليون طن من المنشآت المعدنية خلال 25 عاما.
وقال سعد، إن المجموعة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات والتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المجموعة تعاقدت على تنفيذ مشروع ضخم في تركيا ليصبح عدد الأسواق التى تعمل بها المجموعة 64 دولة.
وأشار إلى تعاون الشركة مع مركز بحوث البناء والمكاتب الاستشارية مما ساهم في تحديث الكود المصرى للمنشآت المعدنية.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن حجم استثمارات مجموعة الزامل السعودية فى مصر يصل لنحو 70 مليون دولار.
أضاف أن حجم إنتاج الشركة السنوى فى مصر يصل لنحو 90 ألف طن من المباني والمنشآت المعدنية وتصل نسبة المكون المحلي لنحو 50%.
أوضح الوزير، أن“الزامل” تصدر نحو 35% من إنتاجها للخارج وهو ما نأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة توفر 1400 فرصة عمل في مصر.
ويتضمن نشاط الشركة كافة متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعسكرية بالإضافة إلى المنشآت التعليمية من جامعات ومدارس وكذلك المجمعات الصحية والعديد من التخصصات الأخرى فى مجالات التخزين ومولات الترفيه وكذلك محطات الكهرباء وتحلية المياه.
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