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الحكومة الليبية تعتزم تخصيص مليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى بنغازى - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتهت الحكومة الليبية من دراسة تخصيص مساحة تقدر بمليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى مدينة بنغازي، ومن المتوقع إخطار السفارة المصرية فى ليبيا بكامل التفاصيل قبل نهاية العام الحالي.

قال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة تتابع مع الحكومة الليبية إجراءات التخصيص، وقد جاء الرد بانتهاء الدراسة، مع وعود بتسليم المساحة المخصصة للمستثمرين بداية العام المقبل.

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وأضاف البهى لـ”البورصة” أن المنطقة ستُخصص للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وبخاصة الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية، بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى لتعزيز تنافسية الأسعار فى الأسواق التصديرية الجديدة بدول غرب إفريقيا.

وتابع أن نحو 40 مستثمرًا حتى الآن أكدوا استعدادهم لتنفيذ توسعات جديدة فى المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها فى ليبيا، إضافةً إلى شركات ليبية تتطلع لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الجانب المصرى.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافى المميز لدولة ليبيا لدخول الأسواق الإفريقية البعيدة، حيث يُتوقع أن تلبى هذه المنطقة تطلعات الشركات التصديرية.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا بنسبة 42% خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى 1.7 مليار دولار مقارنةً بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وكانت الصادرات المصرية المحرك الأساسى لهذا النمو، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 48% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات المصرية من ليبيا بنسبة 28% لتسجل 61.7 مليون دولار.

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