الحكومة الليبية تعتزم تخصيص مليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى بنغازى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتهت الحكومة الليبية من دراسة تخصيص مساحة تقدر بمليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى مدينة بنغازي، ومن المتوقع إخطار السفارة المصرية فى ليبيا بكامل التفاصيل قبل نهاية العام الحالي.
قال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة تتابع مع الحكومة الليبية إجراءات التخصيص، وقد جاء الرد بانتهاء الدراسة، مع وعود بتسليم المساحة المخصصة للمستثمرين بداية العام المقبل.
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وأضاف البهى لـ”البورصة” أن المنطقة ستُخصص للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وبخاصة الصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية، بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى لتعزيز تنافسية الأسعار فى الأسواق التصديرية الجديدة بدول غرب إفريقيا.
وتابع أن نحو 40 مستثمرًا حتى الآن أكدوا استعدادهم لتنفيذ توسعات جديدة فى المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها فى ليبيا، إضافةً إلى شركات ليبية تتطلع لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الجانب المصرى.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافى المميز لدولة ليبيا لدخول الأسواق الإفريقية البعيدة، حيث يُتوقع أن تلبى هذه المنطقة تطلعات الشركات التصديرية.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا بنسبة 42% خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى 1.7 مليار دولار مقارنةً بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وكانت الصادرات المصرية المحرك الأساسى لهذا النمو، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 48% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات المصرية من ليبيا بنسبة 28% لتسجل 61.7 مليون دولار.
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