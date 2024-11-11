400 مليون جنيه مديونيات مصانع السيراميك والبورسلين للكهرباء والغاز - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية نظام مقاصة يسمح بتوريد السيراميك والبورسلين إلى وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل المديونيات المستحقة على مصانع
السيراميك.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
موضوعات متعلقة
“مدينة مصر” تضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2024 الاقتصاد النمساوى ينمو بشكل أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 بنتلي تؤجل إنتاج أول سيارة كهربائية إلى عام 2026 بسبب الهيكل الخارجي
وقدّرت مصادر مطّلعة لـ”البورصة” قيمة مديونيات مصانع السيراميك والبورسلين المستحقة لصالح وزارتى الكهرباء والبترول بنحو 400 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن حوالى 35 مصنعًا فى هذا القطاع تسدد المديونيات للجهات الحكومية بشكل شهرى عبر نظام جدولة متفق عليه، إلا أن السداد قد يتأخر أحيانًا نتيجة زيادة المصروفات بالتزامن مع تراجع الطلب فى السوق المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن المصانع قد تواجه صعوبة فى إجراء مقاصة بهذه المستحقات، نظرًا لعدم توفّر السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام المطلوبة لعملية التصنيع.
وأوضحت المصادر أن البنوك ترفض حاليًا تمويل قطاع السيراميك لاعتباره من القطاعات عالية المخاطر، مما يستدعى توفير دعم حكوميا لتسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لضمان استمرار الإنتاج والتصنيع.
وفى السياق ذاته، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن الطاقة الإنتاجية الفعلية لشركات القطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن الإنتاج الحالى لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق الحالية.
وأضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى زيادة أسعار السيراميك بنسبة 133%، حيث يتم تقدير قيمة الغاز بالدولار وهو ما رفع سعره مع تغير سعر الصرف فى مارس الماضى.
MENAFN11112024000202011048ID1108874595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.