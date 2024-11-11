400 مليون جنيه مديونيات مصانع السيراميك والبورسلين للكهرباء والغاز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية نظام مقاصة يسمح بتوريد السيراميك والبورسلين إلى وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل المديونيات المستحقة على السيراميك.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

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وقدّرت مصادر مطّلعة لـ”البورصة” قيمة مديونيات مصانع السيراميك والبورسلين المستحقة لصالح وزارتى الكهرباء والبترول بنحو 400 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن حوالى 35 مصنعًا فى هذا القطاع تسدد المديونيات للجهات الحكومية بشكل شهرى عبر نظام جدولة متفق عليه، إلا أن السداد قد يتأخر أحيانًا نتيجة زيادة المصروفات بالتزامن مع تراجع الطلب فى السوق المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن المصانع قد تواجه صعوبة فى إجراء مقاصة بهذه المستحقات، نظرًا لعدم توفّر السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام المطلوبة لعملية التصنيع.

وأوضحت المصادر أن البنوك ترفض حاليًا تمويل قطاع السيراميك لاعتباره من القطاعات عالية المخاطر، مما يستدعى توفير دعم حكوميا لتسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لضمان استمرار الإنتاج والتصنيع.

وفى السياق ذاته، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن الطاقة الإنتاجية الفعلية لشركات القطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن الإنتاج الحالى لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق الحالية.

وأضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى زيادة أسعار السيراميك بنسبة 133%، حيث يتم تقدير قيمة الغاز بالدولار وهو ما رفع سعره مع تغير سعر الصرف فى مارس الماضى.



