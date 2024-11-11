تراجع الذهب بأكبر وتيرة يومية فى أكثر من 3 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للذهب عند إغلاق تعاملات الإثنين، بأكبر وتيرة يومية في أكثر من ثلاث سنوات، وذلك على إثر قوة الدولار، في ظل تفاؤل المستثمرين بأن تؤدي سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب“دونالد ترامب” إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% أو بمقدار 77.1 دولار إلى 2617.7 دولار، وهو أدنى مستوى منذ جلسة التاسع عشر من سبتمبر، وأعلى وتيرة للتراجع اليومي بالنسبة المئوية والدولار منذ 17 يونيو 2021.
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وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.50% إلى 105.53 نقطة، بعدما وصل إلى 105.71 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.
وقال“دانييل غالي” استراتيجي السلع الأساسية لدى“تي دي سيكيوريتيز” لوكالة“رويترز”:“أدى احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة في وقت مبكر من رئاسة“ترامب” المقبلة إلى ارتفاع الدولار، وهو ما ضغط بدوره على المعدن الأصفر.
وبحسب أداة“فيد ووتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يرى المتعاملون فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مقابل 35% للتثبيت.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108874594
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