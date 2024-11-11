Tuesday, 12 November 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الذهب بأكبر وتيرة يومية فى أكثر من 3 سنوات - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للذهب عند إغلاق تعاملات الإثنين، بأكبر وتيرة يومية في أكثر من ثلاث سنوات، وذلك على إثر قوة الدولار، في ظل تفاؤل المستثمرين بأن تؤدي سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب“دونالد ترامب” إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% أو بمقدار 77.1 دولار إلى 2617.7 دولار، وهو أدنى مستوى منذ جلسة التاسع عشر من سبتمبر، وأعلى وتيرة للتراجع اليومي بالنسبة المئوية والدولار منذ 17 يونيو 2021.

موضوعات متعلقة نيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع خام برنت يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى خلال نوفمبر الاقتصاد الروسى يدخل فى مواجهة مع التضخم المتصاعد

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.50% إلى 105.53 نقطة، بعدما وصل إلى 105.71 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.

وقال“دانييل غالي” استراتيجي السلع الأساسية لدى“تي دي سيكيوريتيز” لوكالة“رويترز”:“أدى احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة في وقت مبكر من رئاسة“ترامب” المقبلة إلى ارتفاع الدولار، وهو ما ضغط بدوره على المعدن الأصفر.

وبحسب أداة“فيد ووتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يرى المتعاملون فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مقابل 35% للتثبيت.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108874594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث