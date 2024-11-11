تراجع الذهب بأكبر وتيرة يومية فى أكثر من 3 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للذهب عند إغلاق تعاملات الإثنين، بأكبر وتيرة يومية في أكثر من ثلاث سنوات، وذلك على إثر قوة الدولار، في ظل تفاؤل المستثمرين بأن تؤدي سياسات الرئيس الجمهوري المنتخب“دونالد ترامب” إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% أو بمقدار 77.1 دولار إلى 2617.7 دولار، وهو أدنى مستوى منذ جلسة التاسع عشر من سبتمبر، وأعلى وتيرة للتراجع اليومي بالنسبة المئوية والدولار منذ 17 يونيو 2021.

موضوعاتنيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع خام برنت يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى خلال نوفمبر الاقتصاد الروسى يدخل فى مواجهة مع التضخم المتصاعد

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.50% إلى 105.53 نقطة، بعدما وصل إلى 105.71 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.

وقال“دانييل غالي” استراتيجي السلع الأساسية لدى“تي دي سيكيوريتيز” لوكالة“رويترز”:“أدى احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة في وقت مبكر من رئاسة“ترامب” المقبلة إلى ارتفاع الدولار، وهو ما ضغط بدوره على المعدن الأصفر.

وبحسب أداة“فيد ووتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يرى المتعاملون فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مقابل 35% للتثبيت.

المصدر: