خام برنت يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، في ظل تجدد المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم، تزامنًا مع ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.75% أو 2.04 دولار إلى 71.83 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر (70.73 دولار).
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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.45% أو 2.34 دولار عند 68.04 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال 9 جلسات.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، تباطؤ وتيرة التمويل الكلي في الصين، وهو مقياس واسع للائتمان، إلى 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) خلال أكتوبر من 1.8 تريليون يوان في الشهر المناظر من العام الماضي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت البيانات الاقتصادية، انكماش أسعار المنتجين في الصين للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، خلافًا لتوقعات استقرار التضخم السنوي.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108874593
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