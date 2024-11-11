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خام برنت يتراجع عند التسوية لأدنى مستوى خلال نوفمبر - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، في ظل تجدد المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تزامنًا مع ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.75% أو 2.04 دولار إلى 71.83 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر (70.73 دولار).

موضوعات متعلقة نيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع تراجع الذهب بأكبر وتيرة يومية فى أكثر من 3 سنوات “أباتشى” تستثمر 388 مليون دولار لاستكشافات البترول فى مصر خلال 9 أشهر

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.45% أو 2.34 دولار عند 68.04 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال 9 جلسات.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، تباطؤ وتيرة التمويل الكلي في الصين، وهو مقياس واسع للائتمان، إلى 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) خلال أكتوبر من 1.8 تريليون يوان في الشهر المناظر من العام الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت البيانات الاقتصادية، انكماش أسعار المنتجين في الصين للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% في أكتوبر من 0.4% في سبتمبر، خلافًا لتوقعات استقرار التضخم السنوي.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108874593

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