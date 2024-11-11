نيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع نيجيريا زيادة بنسبة 30% في إنتاج الخام والمكثفات مع تعزيز السلطات للأمن حول البنية التحتية للنفط في البلاد، وتعزيز حوافز الاستثممار في القطاع.
ووفقًا لهيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد، فمن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليوني برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 1.54 مليون برميل في سبتمبر.
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وقال“إنورينس أماداسو” المفوض التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر في لاجوس، الإثنين:“حتى اليوم، يبلغ إنتاج البلاد من النفط الخام بالإضافة إلى المكثفات 1.8 مليون برميل يوميًا، ونحن ندفع ونعمل مع الجميع لزيادته إلى مليوني برميل يوميًا قبل ديسمبر”.
وفي حين لم تكشف الهيئة التنظيمية عن نسبة الخام إلى المكثفات في توقعاتها، فإن المستوى الأعلى من شأنه أن يدفع الإنتاج إلى ما يقرب من (أو يتجاوز) حصة 1.5 مليون برميل يوميًا المخصصة لنيجيريا في اتفاق“أوبك +”، بحسب“بلومبرج”.
وذكر“أماداسو” أن الهيئة التنظيمية للنفط والغاز تتطلع إلى فتح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 31 منطقة، بمواقع برية وبحرية، كجزء من التدابير الرامية إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر، دون إعطاء جدول زمني.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108874592
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