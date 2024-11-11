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نيجيريا تتوقع نمو إنتاجها النفطى بنسبة 30% خلال الربع الرابع - جريدة البورصة

11/11/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع نيجيريا زيادة بنسبة 30% في إنتاج الخام والمكثفات مع تعزيز السلطات للأمن حول البنية التحتية للنفط في البلاد، وتعزيز حوافز الاستثممار في القطاع.

ووفقًا لهيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد، فمن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليوني برميل يوميًا قبل نهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 1.54 مليون برميل في سبتمبر.

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وقال“إنورينس أماداسو” المفوض التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر في لاجوس، الإثنين:“حتى اليوم، يبلغ إنتاج البلاد من النفط الخام بالإضافة إلى المكثفات 1.8 مليون برميل يوميًا، ونحن ندفع ونعمل مع الجميع لزيادته إلى مليوني برميل يوميًا قبل ديسمبر”.

وفي حين لم تكشف الهيئة التنظيمية عن نسبة الخام إلى المكثفات في توقعاتها، فإن المستوى الأعلى من شأنه أن يدفع الإنتاج إلى ما يقرب من (أو يتجاوز) حصة 1.5 مليون برميل يوميًا المخصصة لنيجيريا في اتفاق“أوبك +”، بحسب“بلومبرج”.

وذكر“أماداسو” أن الهيئة التنظيمية للنفط والغاز تتطلع إلى فتح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 31 منطقة، بمواقع برية وبحرية، كجزء من التدابير الرامية إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر، دون إعطاء جدول زمني.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108874592

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