صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الأحد المقبل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الرابعة من صرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ووفق بيان للوزارة الاثنين سيتم صرف المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية)، والمستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة البكالوريوس بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية)، والمستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من (جامعة الطفيلة التقنية /كلية الطفيلة، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات معان الجامعية، وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، وإربد الجامعية، والحصن الجامعية، والشوبك الجامعية، والزرقاء الجامعية، والهندسة التكنولوجية/ بوليتيكنيك الكرك الجامعية، والعقبة الجامعية).

كما سيتم صرف المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023- 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية بكليات إربد الجامعية، وعجلون الجامعية، والحصن الجامعية، والهندسة التكنولوجية/البوليتيكنيك، والأميرة رحمة الجامعية، والأميرة عالية الجامعية، والشوبك الجامعية، والعقبة الجامعية، وعمان الجامعية، ومعان الجامعية، ورسوم ومخصصات الفصل الثاني من العام الجامعي 2023-2024 للطلبة الجدد الحاصلين على منح الوسط والشمال في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات والعقبة الجامعية، والشوبك الجامعية.

وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 -11-2024، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.