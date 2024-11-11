قمة الرياض: الأوقاف الأردنية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الاثنين، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

وأشار البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية، على أن ذلك يأتي في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

كما أكد البيان على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عقد في الأردن في 11 حزيران الماضي.

وشدد البيان على حشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني، في سياق جهود توفير الدعم الكافي لأهالي قطاع غزة.

وشددت القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض، الاثنين، على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت قمة بالرياض، على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة "حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967.