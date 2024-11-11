البرلمانات الخليجية ترحب بدعوة الملك لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ممثلي البرلمانات الخليجية أبدوا ترحيباً بالمبادرة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال القمة العربية التي انعقدت في مايو الماضي بمملكة البحرين، بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات التنسيقية المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لمناقشة آليات العمل والموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج.
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