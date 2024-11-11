Tuesday, 12 November 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمانات الخليجية ترحب بدعوة الملك لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

11/11/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬البرلمانات‭ ‬الخليجية‭ ‬أبدوا‭ ‬ترحيباً‭ ‬بالمبادرة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬والموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إدراجها‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬لرؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والوطني‭ ‬والأمة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭.‬

كلمات دالة

MENAFN11112024000055011008ID1108874364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث