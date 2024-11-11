Tuesday, 12 November 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن عبدالله يشيد بالعلاقات الأخوية البحرينية العمانية

11/11/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية،‭ ‬وما‭ ‬تتصف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متانة‭ ‬ورسوخ‭ ‬ورؤى‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬لمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لترؤس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬لبحث‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحرك‭ ‬إزائها‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبر‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلدان،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مجالات‭ ‬أرحب‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN11112024000055011008ID1108874362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث