خالد بن عبدالله يشيد بالعلاقات الأخوية البحرينية العمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بالعلاقات الأخوية البحرينية العمانية، وما تتصف به من متانة ورسوخ ورؤى متقاربة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات التي تحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار زيارته لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لترؤس وفد مملكة البحرين، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها في المنطقة، والتحرك إزائها.
وأكد خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك مع سلطنة عمان الشقيقة عبر تعظيم الاستفادة من المقومات التي يتمتع بها البلدان، وتوسيع آفاق العمل المشترك، والدفع بها نحو مجالات أرحب تعود بالنفع والخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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