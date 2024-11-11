خالد بن عبدالله يشيد بالعلاقات الأخوية البحرينية العمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬لمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لترؤس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬لبحث‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحرك‭ ‬إزائها‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبر‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلدان،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مجالات‭ ‬أرحب‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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