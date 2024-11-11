نائب رئيس مجلس الوزراء: العلاقات البحرينية الإماراتية تسير بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لترؤس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬لبحث‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحرك‭ ‬إزاءها‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬حاضر‭ ‬مزدهر‭ ‬ومستقبل‭ ‬واعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬والتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬والمحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬وقيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والإخوة‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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