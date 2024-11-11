نائب رئيس مجلس الوزراء: العلاقات البحرينية الإماراتية تسير بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستند إلى أسس وطيدة وضع لبناتها الآباء والأجداد، وأرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار زيارته إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لترؤس وفد مملكة البحرين، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها في المنطقة، والتحرك إزاءها.
وخلال اللقاء، لفت إلى أن العلاقات البحرينية الإماراتية تسير بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد من خلال الشراكة والتكامل والتنسيق المشترك بما يعود على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير والنماء والازدهار، مثنياً في الوقت نفسه على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال نشر مبادئ السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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