السفارة الماليزية تحتفل بمرور نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وماليزيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت سفارة ماليزيا لدى مملكة البحرين الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وماليزيا، بحضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، والدكتور عيسى ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عيسى ناصر النعيمي أن العلاقات بين مملكة البحرين وماليزيا تشهد تطورًا كبيرًا على الأصعدة كافة وفي مختلف المجالات، معربًا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والعلاقات القوية والمتطورة بين البلدين الصديقين، المرتكزة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون البناء، والمبنية على رؤية مستقبلية تضمن استمرار نجاح وتعاون البلدين الصديقين في السنوات القادمة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان ابراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر ملك ماليزيا.
وخلال كلمته، أشار الوكيل إلى الجهود المبذولة من كلا البلدين على مر العقود الخمسة الماضية، والتزامهما بسياسة خارجية حكيمة ومتوازنة، تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، في إطار احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها.
من جانبه، أكد شازريل بن زاهيران، سفير
ماليزيا لدى مملكة البحرين تطلع ماليزيا إلى تعزيز الروابط التي توحد جهود البلدين في مواجهة التحديات العالمية، وتمنياته استمرارية ازدهار العلاقات البحرينية-الماليزية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
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