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السفارة الماليزية تحتفل بمرور نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وماليزيا

11/11/2024 7:22:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬سفارة‭ ‬ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لتأسيس‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وماليزيا،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وماليزيا‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والعلاقات‭ ‬القوية‭ ‬والمتطورة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء،‭ ‬والمبنية‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬تضمن‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬وتعاون‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬ابراهيم‭ ‬بن‭ ‬المرحوم‭ ‬سلطان‭ ‬اسكندر‭ ‬ملك‭ ‬ماليزيا‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته،‭ ‬أشار‭ ‬الوكيل‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقود‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية،‭ ‬والتزامهما‭ ‬بسياسة‭ ‬خارجية‭ ‬حكيمة‭ ‬ومتوازنة،‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وسيادة‭ ‬الدول‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬شازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران،‭ ‬سفير
ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تطلع‭ ‬ماليزيا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬توحد‭ ‬جهود‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬وتمنياته‭ ‬استمرارية‭ ‬ازدهار‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭-‬الماليزية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف‭.‬

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