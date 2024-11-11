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حزب الله: الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من ((احتلال قرية لبنانية واحدة))

11/11/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬قرية‭ ‬لبنانية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬ضد‭ ‬الحزب‭ ‬وبدء‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬محمد‭ ‬عفيف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الدامي‭ ‬وخمس‭ ‬فرق‭ ‬عسكرية‭ ‬ولواءان،‭ ‬وخمس‭ ‬وستون‭ ‬ألف‭ ‬جندي،‭ ‬مازال‭ ‬العدو‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬احتلال‭ ‬قرية‭ ‬لبنانية‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬

وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬عفيف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬والتي‭ ‬تعرّضت‭ ‬لدمار‭ ‬واسع‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭.
‬وأكّد‭ ‬عفيف‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬تصدّوا‭ ‬للجنود‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬منها‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭.
‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬جبهة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬إسنادا‭ ‬لحليفته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭. ‬

ونفى‭ ‬عفيف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬قد‭ ‬أضرت‭ ‬بالقدرات‭ ‬الصاروخية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬جوابنا‭ ‬الفعلي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬عندما‭ ‬طالت‭ ‬صواريخنا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ضواحي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وحيفا،‭ ‬ومراكز‭ ‬ومعسكرات‭ ‬نقصفها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬وحيفا‮»‬‭.

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬المقاومين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬والعتاد‭ ‬والمؤن‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬حربا‭ ‬طويلة‭ ‬نستعد‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قال‭ ‬عفيف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬بمرحلة‭ ‬جس‭ ‬النبض‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬فعلي‭ ‬بعد‭ ‬حتى‭ ‬الان‮»‬‭.

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مناخ‭ ‬سياسي‭ ‬متصاعد‭ ‬سببه‭ ‬وصول‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬وهناك‭ ‬فترة‭ ‬شهرين‭ ‬قبل‭ ‬تسلمه‭ ‬الرئاسة‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬ورسمي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حراك‭ ‬كبير‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭ ‬وطهران‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العواصم‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬وفق‭ ‬عفيف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬رسمي‭ ‬أو‭ ‬مقترحات‭ ‬محددة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصلنا‭ ‬شيء‭ ‬بعد‮»‬‭.

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جدعون‭ ‬ساعر‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬أمس‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬التقدم‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‮»‬‭.‬

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