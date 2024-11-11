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غوارديولا يعد بالتعافي

11/11/2024 7:21:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وعد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬باستعادة‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مستوياته‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأربع‭ ‬خسارات‭ ‬تواليا‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬خلال‭ ‬مشواره‭ ‬التدريبي‭ ‬الزاخر‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬

وقبل‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬بورنموث‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وسبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

ويحتل‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬الطامحون‭ ‬للقب‭ ‬خامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬وصاحب‭ ‬9‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭. ‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬لأبوظبي‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬خسرت‭ ‬مباريات‭ ‬كثيرة‭. ‬أربع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬خمس،‭ ‬ست‮»‬‭. ‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬المتوج‭ ‬أخيرا‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬شيئا‭ ‬مختلفا،‭ ‬لمجرد‭ ‬اننا‭ ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬وإننا‭ ‬فريق‭ ‬مميز‭. ‬يؤمن‭ ‬الناس‭ ‬بهذا‭ ‬الشيء‭ ‬لكنه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬

ويعاني‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬تخمة‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬دياش،‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬جون‭ ‬ستونز،‭ ‬الجناحين‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وجاك‭ ‬غريليش،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يستعد‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭. ‬

تابع‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬ثابتين‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬خولنا‭ ‬احراز‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬

وتوج‭ ‬سيتي‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬برميرليغ‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬لكن‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬بات‭ ‬مألوفا‭. ‬

فاز‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬تعافى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬

شرح‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تكتفوا‭ ‬إذا‭ ‬فزتم‭ ‬كثيرا،‭ ‬تعرفون‭ ‬كم‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬صعب‭. ‬بتنا‭ ‬نفهم‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬تحقيقه‭ ‬وكم‭ ‬سنفرح‭ ‬عندما‭ ‬نفوز‭ ‬مجددا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬الآن،‭ ‬هذا‭ ‬بديهي‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬لذا‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭. ‬ستكون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭. ‬سنستعيد‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتنا‭ ‬ثم‭ ‬نرى‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬يخوض‭ ‬سيتي‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام،‭ ‬ليفربول،‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭. ‬

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