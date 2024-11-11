هولمجرين يغيب عن الملاعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (أ ب): أعلن فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لكرة السلة الأمريكي، أمس الإثنين، أن نجمه شيت هولمجرين سيغيب عن الملاعب مدة ثمانية أسابيع على الأقل بسبب إصابته بكسر في الحوض.
وأصيب هولمجرين خلال الربع الأول من مواجهة جولدن ستيت واريورز، مساء الأحد، وأشار ناديه إلى أنه من المتوقع أن يعود مجددا هذا الموسم، وسيصدر بيان آخر بشأن حالته في غضون ثمانية إلى عشرة أسابيع.
وتبقى إصابة هولمجرين خسارة كبيرة لفريقه الذي بدأ الموسم بسبعة انتصارات متتالية ويتقاسم حاليا صدارة دوري المنطقة الغربية بثمانية انتصارات مقابل خسارتين.
وحل هولمجرين وصيفا لجائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي، ويعد من أكثر لاعبي دوري السلة الأمريكي للمحترفين كفاءة هذا الموسم.
وغادر هولمجرين المباراة أثناء تقدم فريقه بنتيجة 16 / 12، لكن أوكلاهوما خسر المباراة في نهايتها بنتيجة 116 / 127.
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