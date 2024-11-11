هولمجرين يغيب عن الملاعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬نجمه‭ ‬شيت‭ ‬هولمجرين‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الحوض‭. ‬

وأصيب‭ ‬هولمجرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬جولدن‭ ‬ستيت‭ ‬واريورز،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬وأشار‭ ‬ناديه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬مجددا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وسيصدر‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثمانية‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭. ‬

وتبقى‭ ‬إصابة‭ ‬هولمجرين‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬بسبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬ويتقاسم‭ ‬حاليا‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭. ‬

وحل‭ ‬هولمجرين‭ ‬وصيفا‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬دوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬كفاءة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وغادر‭ ‬هولمجرين‭ ‬المباراة‭ ‬أثناء‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بنتيجة‭ ‬16‭ / ‬12،‭ ‬لكن‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬خسر‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭ ‬بنتيجة‭ ‬116‭ / ‬127‭.‬