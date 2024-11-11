ديفيز يتعرض لإصابة مؤلمة في العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬غادر‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيز‭ ‬نجم

لوس‭ ‬أنجيلس‭ ‬ليكرز‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬تورنتو‭ ‬رابتورز‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابة‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬منع‭ ‬جاكوب‭ ‬بولتل‭ ‬لاعب‭ ‬تورنتو‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭. ‬

وتعرض‭ ‬ديفيز‭ ‬لهذه‭ ‬الإصابة‭ ‬أثناء‭ ‬تأخر‭ ‬فريقه‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬لكن‭ ‬فريقه‭ ‬أنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬123‭ / ‬103‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬

وقبل‭ ‬خروجه‭ ‬سجل‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيز‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬لفريقه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬متابعات‭ ‬والتصدي‭ ‬لمحاولتين‭ ‬للمنافس‭. ‬وقال‭ ‬جيه‭ ‬جيه‭ ‬ريديك‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أصيب‭ ‬ديفيز‭ ‬في‭ ‬عينه‭ ‬اليسرى،‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الرؤية،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬إنها‭ ‬إصابة‭ ‬بسيطة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬لاستعادة‭ ‬الرؤية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أصيب‭ ‬ديفيز‭ ‬بخدش‭ ‬في‭ ‬القرنية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬أثناء‭ ‬مباراة‭ ‬جولدن‭ ‬ستيت،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مباراة،‭ ‬واستعاد‭ ‬عافيته‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭. ‬

وبدأ‭ ‬ديفيز‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بانطلاقة‭ ‬رائعة‭ ‬ليزداد‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬ترشحه‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعتلي‭ ‬قائمة‭ ‬الأعلى‭ ‬تسجيلا‭ ‬بمعدل‭ ‬32‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬11‭.‬3‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬و2‭.‬8‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحد،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وغاب‭ ‬ديفيز‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬ممفيس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬كدمة‭ ‬في‭ ‬كعبه‭ ‬الأيسر،‭ ‬ولطالما‭ ‬عانى‭ ‬اللاعب‭ ‬العملاق‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الإصابات،‭ ‬لكنه‭ ‬حقق‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بظهوره‭ ‬في‭ ‬76‭ ‬مباراة‭. ‬

ويستعد‭ ‬لوس‭ ‬آنجيلس‭ ‬ليكرز‭ ‬لاستضافة‭ ‬جريزليز‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬القادمة‭. ‬

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