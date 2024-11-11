ديفيز يتعرض لإصابة مؤلمة في العين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ب): غادر أنتوني ديفيز نجم
لوس أنجيلس ليكرز لكرة السلة مباراة فريقه أمام تورنتو رابتورز فجر أمس الإثنين متأثرا بإصابة في العين أثناء محاولته منع جاكوب بولتل لاعب تورنتو من التسجيل.
وتعرض ديفيز لهذه الإصابة أثناء تأخر فريقه بفارق ثلاث نقاط في الربع الثالث، لكن فريقه أنهى اللقاء فائزا بنتيجة 123 / 103 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وقبل خروجه سجل أنتوني ديفيز 22 نقطة لفريقه إضافة إلى أربع متابعات والتصدي لمحاولتين للمنافس. وقال جيه جيه ريديك مدرب ليكرز «لقد أصيب ديفيز في عينه اليسرى، ويعاني من مشاكل في الرؤية، من الواضح إنها إصابة بسيطة تحتاج الى وقت لاستعادة الرؤية بشكل واضح».
وسبق أن أصيب ديفيز بخدش في القرنية في نفس العين في مارس الماضي أثناء مباراة جولدن ستيت، لكنه لم يتخلف عن أي مباراة، واستعاد عافيته بعد يومين.
وبدأ ديفيز الموسم الحالي بانطلاقة رائعة ليزداد الحديث حول ترشحه لجائزة أفضل لاعب، حيث كان يعتلي قائمة الأعلى تسجيلا بمعدل 32.4 نقطة في المباراة الواحدة إضافة إلى 11.3 متابعة في المباراة الواحدة و2.8 تمريرة حاسمة في المباراة الواحد، وسبق أن سجل 30 نقطة في ست مباريات هذا الموسم.
وغاب ديفيز عن مباراة ممفيس يوم الأربعاء الماضي بسبب كدمة في كعبه الأيسر، ولطالما عانى اللاعب العملاق من كثرة الإصابات، لكنه حقق أعلى معدل مشاركة في مسيرته بالموسم الماضي بظهوره في 76 مباراة.
ويستعد لوس آنجيلس ليكرز لاستضافة جريزليز يوم الأربعاء المقبل في الجولة القادمة.
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