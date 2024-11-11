انطلاق البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): تنطلق اليوم الثلاثاء بالدوحة البطولة الآسيوية السابعة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي يستضيفها نادي الريان وتستمر حتى 23 نوفمبر الحالي، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب 2025».
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى، الريان القطري، والكويت الكويتي، والشارقة الإماراتي، والشباب البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري، والخليج السعودي، وكاظمة الكويتي، وأهلي سداب العماني، ومس كرمان الإيراني.
ويبدأ الريان مشواره في البطولة غدا بملاقاة الشباب البحريني، على أن يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين أخريين ضمن المجموعة الثانية تجمعان كاظمة الكويتي مع أهلي سداب العماني، ومس كرمان الإيراني مع الخليج السعودي.
من جانبه، يفتتح الدحيل، الممثل الثاني لكرة اليد القطرية في البطولة، مشواره بلقاء فريق أهلي سداب العماني غدًا الأربعاء، ويلعب مباراته الثانية مع كاظمة الكويتي الخميس المقبل، فيما يلتقي في مباراته الثالثة الخليج السعودي السبت المقبل، ويختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة مس كرمان الإيراني الأحد المقبل.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، ويلتقي ثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، بينما يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.
MENAFN11112024000055011008ID1108874353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.