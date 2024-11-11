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انطلاق البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد

11/11/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالدوحة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‭ ‬2025‮»‬‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬تسعة‭ ‬فرق‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري،‭ ‬والخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأهلي‭ ‬سداب‭ ‬العماني،‭ ‬ومس‭ ‬كرمان‭ ‬الإيراني‭.‬

ويبدأ‭ ‬الريان‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬غدا‭ ‬بملاقاة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬تجمعان‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬مع‭ ‬أهلي‭ ‬سداب‭ ‬العماني،‭ ‬ومس‭ ‬كرمان‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يفتتح‭ ‬الدحيل،‭ ‬الممثل‭ ‬الثاني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مشواره‭ ‬بلقاء‭ ‬فريق‭ ‬أهلي‭ ‬سداب‭ ‬العماني‭ ‬غدًا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ويلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬ويختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭ ‬بمواجهة‭ ‬مس‭ ‬كرمان‭ ‬الإيراني‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

وتتأهل‭ ‬الفرق‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ويلتقي‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬يلعب‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬رابع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأول‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬رابع‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

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