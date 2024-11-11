سينر يحافظ على الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): بقيت صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر أمس الاثنين على حالها بقيادة الايطالي يانيك سينر بفارق أكثر من 3 الاف نقطة عن مطارده المباشر الألماني ألكسندر زفيريف.
وتقلص الفارق إلى 3015 نقطة بين سينر الساعي الى لقبه الاول في دورة «أيه تي بي» الختامية في تورينو، وزفيريف بعدما كان 3615 نقطة الإثنين الماضي، حيث خسر الإيطالي ألف نقطة، فيما خسر الألماني 400 نقطة.
واستهل سينر مشواره في البطولة الختامية بفوز سهل على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4 في مجموعة النجم الروماني السابق إيليي ناستازي، والتي تضم أيضا الأمريكي تايلور فريتس الفائز على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-3.
وتضم مجموعة النجم الأسترالي السابق جون نيوكومب، زفيريف، الاسباني كارلوس ألكاراس، النروجي كاسبر رود والروسي الآخر أندري روبليف الثامن.
وشهدت المراكز العشرة الاولى تغييرين فقط بصعود فريتس وروبليف الى المركزين الخامس والثامن تواليا على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودي مينور.
ولم تختلف الحال لدى السيدات ببقاء البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خرجت من نصف نهائي بطولة «دبليو تي ايه» الختامية، في الصدارة بفارق 1046 نقطة أمام البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب التي ودعت من دور المجموعات.
وعززت الأمريكية كوكو غوف المتوجة في البطولة الختامية في الرياض، موقعها في المركز الثالث، فيما صعدت وصيفتها الصينية جنغ تشينوين، بطلة أولمبياد باريس، مركزين وأنهت الموسم في المركز الخامس، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية، وذلك على حساب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والأميركية جيسيكا بيغولا السابعة.
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