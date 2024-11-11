سينر يحافظ على الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بقيت‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬بقيادة‭ ‬الايطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭.‬

وتقلص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3015‭ ‬نقطة‭ ‬بين‭ ‬سينر‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬وزفيريف‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬3615‭ ‬نقطة‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الإيطالي‭ ‬ألف‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬الألماني‭ ‬400‭ ‬نقطة‭.‬

واستهل‭ ‬سينر‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬بفوز‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬النجم‭ ‬الروماني‭ ‬السابق‭ ‬إيليي‭ ‬ناستازي،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬النجم‭ ‬الأسترالي‭ ‬السابق‭ ‬جون‭ ‬نيوكومب،‭ ‬زفيريف،‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬والروسي‭ ‬الآخر‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الثامن‭.‬

وشهدت‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الاولى‭ ‬تغييرين‭ ‬فقط‭ ‬بصعود‭ ‬فريتس‭ ‬وروبليف‭ ‬الى‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والثامن‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ودي‭ ‬مينور‭.‬

ولم‭ ‬تختلف‭ ‬الحال‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭ ‬ببقاء‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية،‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬1046‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬التي‭ ‬ودعت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وعززت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬صعدت‭ ‬وصيفتها‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين،‭ ‬بطلة‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬مركزين‭ ‬وأنهت‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬السادسة‭ ‬والأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬السابعة‭.‬

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