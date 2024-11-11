جارسيا: كريستيانو رونالدو محترف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬جارسيا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬لنابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬والنصر‭ ‬السعودي،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬أصعب‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬وفلسفته‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتخيل‭ ‬يوما‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مدربا‭ ‬رغم‭ ‬شغفه‭ ‬الكبير‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأشار‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬قمة‭ ‬أسباير‭ ‬العالمية‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬بصحراء‭ ‬سيلين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬كان‭ ‬مدربا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتول‭ ‬تدريب‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬تجربته‭ ‬فريدة‭ ‬ومفاجئة‭ ‬له‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنه‭ ‬محظوظ‭ ‬بقيادة‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬مسيرته،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬سانت‭ ‬إيتيان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬مهمة‭.‬

وتحدث‭ ‬رودي‭ ‬جارسيا‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬الناتج‭ ‬عنها‭ ‬يكون‭ ‬ثقيلا‭ ‬عند‭ ‬الهزيمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعامل‭ ‬بحذر‭ ‬مع‭ ‬الإعلام‭.‬

وعن‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬النجوم،‭ ‬كشف‭ ‬جارسيا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالأسطورة‭ ‬الإيطالية‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬توتي،‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬لاعب‭ ‬‮«‬مذهل‮»‬‭ ‬بموهبة‭ ‬فريدة‭.‬

وتطرق‭ ‬جارسيا‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬في‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬احترافية‭ ‬رونالدو‭ ‬العالية‭ ‬وانضباطه‭ ‬الشديد،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الحاضرين‭ ‬للتدريبات‭ ‬وآخر‭ ‬المغادرين‭.‬

وأبدى‭ ‬جارسيا‭ ‬أيضا‭ ‬إعجابه‭ ‬بالنجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬دربه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬احترافه‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬روما،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬صلاح‭ ‬يمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬استثنائية‭ ‬ساعدته‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭.‬

واختتم‭ ‬جارسيا‭ ‬حديثه‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬فلسفته‭ ‬التدريبية،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬وخلق‭ ‬المساحات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرمى،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يضمن‭ ‬للمدرب‭ ‬الاستمرارية‭ ‬لفترات‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬







