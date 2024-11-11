جارسيا: كريستيانو رونالدو محترف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة -(د ب أ): كشف الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي والنصر السعودي، عن تفاصيل أصعب المحطات في مسيرته المهنية وفلسفته في عالم التدريب، موضحا أنه لم يتخيل يوما أن يصبح مدربا رغم شغفه الكبير بكرة القدم.
وأشار جارسيا في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة أسباير العالمية 2024، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بصحراء سيلين على مدار يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري إلى أن والده كان مدربا، لكنه لم يتول تدريب أندية كبيرة، مما جعل تجربته فريدة ومفاجئة له.
وأوضح المدرب الفرنسي أنه محظوظ بقيادة أندية كبيرة على مدار مسيرته، بداية من تجربته مع فريق سانت إيتيان في عام 2001 التي كانت نقطة انطلاق مهمة.
وتحدث رودي جارسيا عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في حياة اللاعبين، لكنه أشار إلى أن الضغط الناتج عنها يكون ثقيلا عند الهزيمة، مؤكدا على أهمية التعامل بحذر مع الإعلام.
وعن تجربته مع النجوم، كشف جارسيا عن إعجابه بالعمل مع اللاعبين البارزين، حيث أشاد بالأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، الذي وصفه بأنه لاعب «مذهل» بموهبة فريدة.
وتطرق جارسيا للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أشرف على تدريبه في النصر السعودي، مشيرا إلى احترافية رونالدو العالية وانضباطه الشديد، إذ كان من أوائل الحاضرين للتدريبات وآخر المغادرين.
وأبدى جارسيا أيضا إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، الذي دربه خلال فترة احترافه في نادي روما، قائلا إن صلاح يمتلك إمكانيات استثنائية ساعدته ليصبح من أفضل لاعبي العالم.
واختتم جارسيا حديثه بالكشف عن فلسفته التدريبية، موضحا أنه يعتمد على الاستحواذ على الكرة وخلق المساحات للوصول إلى المرمى، حيث يرى أن هذه الطريقة تزيد من فرص تحقيق الفوز، الذي بدوره يضمن للمدرب الاستمرارية لفترات أطول في مسيرته.
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