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إيدي هاو يصف جويلينتون بالوحش

11/11/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬وصف‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬جويلينتون‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬بأنه‭ ‬وحش،‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأخر‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬برأسية‭ ‬موريلو،‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيزاك‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وتقدم‭ ‬بهدف‭ ‬رائع‭ ‬سجله‭ ‬جويلينتون‭.‬

وحسم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬سجله‭ ‬هارفي‭ ‬بارنز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفريق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وقال‭ ‬هاو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أبرزتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬لقد‭ ‬سجل‭ ‬جوي‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬وحاسما‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬فهو‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬دائما،‭ ‬ولا‭ ‬يخيب‭ ‬الآمال‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬وحش‭ ‬وماكينة،‭ ‬فهو‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مركزه‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭.‬

وواصل‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بعقلية‭ ‬ذهنية،‭ ‬تدفعه‭ ‬للفوز‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬فهو‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬وبإمكانه‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد،‭ ‬وأنتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أهدافا‭ ‬أكثر‭.‬

وختم‭ ‬هاو‭ ‬تصريحاته‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يؤكدان‭ ‬على‭ ‬قدراته‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‭.‬


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