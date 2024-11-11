إيدي هاو يصف جويلينتون بالوحش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ) : وصف إيدي هاو مدرب نيوكاسل، جويلينتون لاعب الفريق بأنه وحش، بعد دوره البارز في الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 3 / 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتأخر نيوكاسل في النتيجة بالشوط الأول بهدف برأسية موريلو، وأدرك التعادل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وتقدم بهدف رائع سجله جويلينتون.
وحسم نيوكاسل الفوز بهدف ثالث سجله هارفي بارنز في آخر 10 دقائق، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات.
وقال هاو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) لقد سجل جوي هدفا رائعا وحاسما في المباراة، أنا سعيد من أجله، فهو يبذل قصارى جهده دائما، ولا يخيب الآمال.
وأضاف مدرب نيوكاسل «لقد تحول إلى وحش وماكينة، فهو يؤدي بشكل جيد للغاية بغض النظر عن مركزه داخل الملعب.
وواصل إيدي هاو «إنه يتمتع بعقلية ذهنية، تدفعه للفوز بكل شيء، فهو يبذل قصارى جهده وبإمكانه تقديم المزيد، وأنتظر منه أن يسجل أهدافا أكثر.
وختم هاو تصريحاته «لقد سجل هدفين هذا الموسم، يؤكدان على قدراته الرائعة في إنهاء الهجمات.
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