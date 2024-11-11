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جامباولو مدربا لليتشي

11/11/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعان‭ ‬ليتشي،‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بماركو‭ ‬جامباولو‭ ‬للإشراف‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬خلفا‭ ‬للمقال‭ ‬لوكا‭ ‬غوتي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يعلن‭ ‬ليتشي‭ ‬إيكال‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لفريقه‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬ماركو‭ ‬جامباولو‭. ‬وقع‭ ‬المدرب‭ ‬عقدا‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُمَدَد‭ ‬تلقائيا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بقاء‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.
‬ويحل‭ ‬ابن‭ ‬الـ57‭ ‬عاما‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬غوتي‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬غداة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬إمبولي‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

وبعد‭ ‬تعادله‭ ‬الاخير‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬يحتل‭ ‬ليتشي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬متقدما‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مونتسا‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬وفينيتسيا‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬ومثلها‭ ‬خلف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كومو‭ ‬وكالياري‭ ‬وجنوى‭. ‬

وتولى‭ ‬غوتي‭ ‬تدريب‭ ‬ليتشي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬لروبرتو‭ ‬دافيرسا‭ ‬الذي‭ ‬اقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬نطحه‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬فيرونا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬وانتقل‭ ‬بعدها‭ ‬دافيرسا‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬إمبولي،‭ ‬المنافس‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬واجهه‭ ‬غوتي‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬إقالته‭. ‬

وكان‭ ‬ليتشي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬غوتي،‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬النتائج‭ ‬جعله‭ ‬ثاني‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يخسر‭ ‬وظيفته‭ ‬بعد‭ ‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عنه‭ ‬روما‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬فقط‭ ‬ثم‭ ‬قرر‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬خلفه‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬عقب‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬2‭-‬3‭.
‬وغاب‭ ‬جامباولو‭ ‬عن‭ ‬مقاعد‭ ‬التدريب‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬أقاله‭ ‬سمبدوريا‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬اسما‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬خلفا‭ ‬لجينارو‭ ‬غاتوزو‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2019‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصمد‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭. ‬

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