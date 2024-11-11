جامباولو مدربا لليتشي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): استعان ليتشي، القابع في المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بماركو جامباولو للإشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفا للمقال لوكا غوتي، وفق ما أعلن أمس الإثنين.
وقال النادي في بيان «يعلن ليتشي إيكال الإدارة الفنية لفريقه الأول إلى ماركو جامباولو. وقع المدرب عقدا حتى يونيو 2025 على أن يُمَدَد تلقائيا في حال بقاء الفريق» في الدرجة الأولى.
ويحل ابن الـ57 عاما بدلا من غوتي الذي أقيل السبت من منصبه غداة التعادل مع إمبولي 1-1.
وبعد تعادله الاخير ضمن المرحلة الثانية عشرة، يحتل ليتشي المركز الثامن عشر في الدوري متقدما بنقطة واحدة عن كل من مونتسا التاسع عشر وفينيتسيا متذيّل الترتيب ومثلها خلف كل من كومو وكالياري وجنوى.
وتولى غوتي تدريب ليتشي في مارس الماضي خلفا لروبرتو دافيرسا الذي اقيل من منصبه بسبب نطحه أحد لاعبي فيرونا خلال لقاء بين الفريقين. وانتقل بعدها دافيرسا للاشراف على إمبولي، المنافس الاخير الذي واجهه غوتي الجمعة قبل إقالته.
وكان ليتشي يحتل المركز السادس عشر عند وصول غوتي، لكن عدم تمكنه من تحسين النتائج جعله ثاني مدرب في الدوري هذا الموسم يخسر وظيفته بعد دانييلي دي روسي الذي تخلى عنه روما بعد مرور 4 مراحل فقط ثم قرر الأحد أن يلحق به خلفه الكرواتي إيفان يوريتش عقب الهزيمة أمام بولونيا 2-3.
وغاب جامباولو عن مقاعد التدريب منذ أكتوبر 2022 حين أقاله سمبدوريا من منصبه، وهو الذي صنع اسما له في هذا النادي لاسيما بعد إنهاء موسم 2018-2019 في المركز التاسع، ما دفع ميلان إلى التعاقد معه خلفا لجينارو غاتوزو في صيف 2019 لكنه لم يصمد في منصبه لأكثر من سبع مباريات.
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