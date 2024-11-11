جواو بيريرا مدربا لسبورتينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لشبونة- (أ ف ب): عُيّن جواو بيريرا مدربا لفريق سبورتينغ متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، خلفا لروبن أموريم المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحسب ما أعلن فريق العاصمة أمس الإثنين.
ودافع مدرب الفريق الرديف والدولي السابق بيريرا البالغ من العمر 40 عامًا عن ألوان الغريم التقليدي بنفيكا حيث بدأ تكوينه معه (2003-2006)، كما لعب أيضا مع سبورتينغ (2010-2012 و2015-2017 و2021).
وبدأ مسيرته كمدرب مع سبورتينغ، بطل الدوري الموسم الماضي والمتصدر الحالي بفارق ست نقاط أمام بورتو وثماني نقاط أمام بنفيكا الثالث.
وخاض أموريم مباراته الأخيرة على رأس الإدارة الفنية لسبورتينغ يوم الأحد عندما قاده الى قلب تخلفه بهدفين نظيفين أمام مضيفه سبورتينغ براغا إلى فوز 4-2.
وكان أموريم قد قاد سبورتينغ يوم الثلاثاء الماضي الى قلب الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي، الغريم التقليدي ليونايتد، عندما تغلب عليه 4-1 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة قبل الماضي تعاقده مع أموريم حتى يونيو 2027 مع إمكانية التمديد سنة إضافية اختيارية، بدلاً من الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة في بداية الموسم الحالي.
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