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جواو بيريرا مدربا لسبورتينغ

11/11/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عُيّن‭ ‬جواو‭ ‬بيريرا‭ ‬مدربا‭ ‬لفريق‭ ‬سبورتينغ‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفا‭ ‬لروبن‭ ‬أموريم‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬

ودافع‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الرديف‭ ‬والدولي‭ ‬السابق‭ ‬بيريرا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬بنفيكا‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬تكوينه‭ ‬معه‭ (‬2003-2006‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ‭ (‬2010-2012‭ ‬و2015‭-‬2017‭ ‬و2021‭). ‬

وبدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬كمدرب‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والمتصدر‭ ‬الحالي‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬بورتو‭ ‬وثماني‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬بنفيكا‭ ‬الثالث‭. ‬

وخاض‭ ‬أموريم‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لسبورتينغ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬سبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬4‭-‬2‭. ‬

وكان‭ ‬أموريم‭ ‬قد‭ ‬قاد‭ ‬سبورتينغ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬ليونايتد،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

وكان‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬أموريم‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2027‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬التمديد‭ ‬سنة‭ ‬إضافية‭ ‬اختيارية،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬

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