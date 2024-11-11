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إصابة قوية لـ ((أخوماش))

11/11/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عكَّرت‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬فرحة‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬إلياس‭ ‬أخوماش‭ ‬بافتتاح‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬فياريال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬ضيفه‭ ‬ألافيس‭ (‬3-0‭) ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حيث‭ ‬سيضطر‭ ‬إلى‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬ستبعده‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬

ومنح‭ ‬أخوماش‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬التقدم‭ ‬لفياريال‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الدولي‭ ‬العاجي‭ ‬نيكولا‭ ‬بيبي‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬بيمناه‭ ‬واستدار‭ ‬وسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬وأسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬البعيدة‭ ‬للحارس‭ ‬أنتونيو‭ ‬سيفيرا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭. ‬

احتفل‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ببرونزية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بهدفه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برفعه‭ ‬قميصا‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬لفالنسيا‮»‬‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬مراوغته‭ ‬الرائعة‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أنتونيو‭ ‬بلانكو‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬تماس‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬ركبته‭ ‬لالتواء‭ (‬42‭). ‬

وأصدر‭ ‬فياريال‭ ‬بيانا‭ ‬الأحد‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬والتواء‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الجانبي‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬الفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬إلياس‭ ‬أخوماش‭ ‬أن‭ ‬مهاجم‭ ‬فياريال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬والتواء‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الجانبي‭ ‬الداخلي‭ ‬لركبته‭ ‬اليمنى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيعلن‭ ‬النادي‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬الذي‭ ‬سيخضع‭ ‬له‭ ‬اللاعب‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬بيانه‭ ‬مشجعا‭ ‬مهاجمه‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬يا‭ ‬إيلي‭ (‬إلياس‭)‬،‭ ‬عائلة‭ ‬غروغويتا‭ (‬فياريال‭) ‬بأكملها‭ ‬معك‭!‬‮»‬‭. ‬

ويشكل‭ ‬غياب‭ ‬أخوماش‭ ‬ضربة‭ ‬لفياريال‭ ‬وكذلك‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬وحرمت‭ ‬الإصابة‭ ‬أخوماش‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لخوض‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ (‬ضد‭ ‬الغابون‭ ‬وليسوتو‭) ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬المغرب‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬استدعاه‭ ‬المدرب‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭. ‬

وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬فياريال‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬معه‭ ‬مسيرته‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬لاماسيا‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬لعب‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬و31‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬فياريال‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬هدفين‭ ‬مع‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭. ‬





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