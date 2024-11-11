إصابة قوية لـ ((أخوماش))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد -(أ ف ب): عكَّرت إصابة في الرباط الصليبي فرحة الجناح الدولي المغربي إلياس أخوماش بافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه فياريال هذا الموسم عندما هز شباك ضيفه ألافيس (3-0) السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم حيث سيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية ستبعده على الأرجح عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
ومنح أخوماش البالغ من العمر 20 عاما التقدم لفياريال بطريقة رائعة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي العاجي نيكولا بيبي فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أنتونيو سيفيرا في الدقيقة 38.
احتفل المتوج مع منتخب بلاده ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بهدفه الأول هذا الموسم برفعه قميصا كتب عليه «القوة لفالنسيا» تضامنا مع ضحايا الفيضانات القاتلة التي ضربت شرق إسبانيا، قبل أن يتعرض بعد ثلاث دقائق إلى إصابة خلال مراوغته الرائعة للاعب الوسط أنتونيو بلانكو على حافة تماس الجهة اليمنى حيث تعرضت ركبته لالتواء (42).
وأصدر فياريال بيانا الأحد أكد فيه أن المهاجم الدولي المغربي يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي والتواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى.
وقال «أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها إلياس أخوماش أن مهاجم فياريال يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى».
وأضاف «سيعلن النادي قريبا عن معلومات حول التدخل الجراحي الذي سيخضع له اللاعب».
وختم بيانه مشجعا مهاجمه «الكثير من القوة يا إيلي (إلياس)، عائلة غروغويتا (فياريال) بأكملها معك!».
ويشكل غياب أخوماش ضربة لفياريال وكذلك لمنتخب بلاده، وحرمت الإصابة أخوماش من الانضمام الى صفوف منتخب بلاده لخوض الجولتين الأخيرتين (ضد الغابون وليسوتو) من تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب نهاية العام المقبل، حيث استدعاه المدرب وليد الركراكي الخميس الماضي.
وانتقل إلى صفوف فياريال في يوليو 2023 قادما من برشلونة الذي بدأ معه مسيرته من أكاديمية لاماسيا عام 2013. لعب مباراتين في الليغا مع برشلونة موسم 2021-2022، و31 مباراة مع فياريال في موسم 2023-2024 سجل خلالها هدفين مع تمريرتين حاسمتين.
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