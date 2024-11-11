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برشلونة ينتقد ((الخطأ الكبير))

11/11/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬الخطأ‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬بعدم‭ ‬احتساب‭ ‬هدف‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفانوفسكي‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬عاد‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬من‭ ‬الباسك‭ ‬بهزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬2‭-‬4‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭.‬

وسمحت‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬الفائز‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬في‭ ‬جعبته‭.‬

وكانت‭ ‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المباراة‭ ‬منحنى‭ ‬مختلفا‭ ‬لو‭ ‬احتسب‭ ‬هدف‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬سيّد‭ ‬الموقف‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬بعد‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭).‬

وأظهرت‭ ‬صورة‭ ‬الخطوط‭ ‬التحليلية‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البولندي‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬بمقدار‭ ‬طرف‭ ‬الحذاء‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬لبرشلونة‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬متأكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬كان‭ ‬خاطئا‭ ‬بوضوح‭. ‬كان‭ (‬الخطأ‭ ‬التحكيمي‭) ‬واضحا‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬تقبل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬برسا‭ ‬وان‮»‬‭ ‬التدفقية‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬خطأ‭ ‬الحكم‭ (‬الرئيسي‭)‬،‭ ‬نحن‭ ‬بشر‭ ‬ونرتكب‭ ‬الأخطاء،‭ ‬واليوم‭ ‬الخطأ‭ ‬كان‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬وفشل‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشباك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬وحتى‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التسديد‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬طيلة‭ ‬المباراة‭.‬






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