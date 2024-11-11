الحكم بسجن الرئيس السابق لأنقرة غوجو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أنقرة - (أ ف ب): قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو لكرة القدم فاروق كودجا ثلاثة أعوام وسبعة أشهر و22 يوما بسبب اعتدائه على حكم عام 2023، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية أمس الإثنين.
وصدر الحُكم بحق كودجا لاتهامه بـ«الإصابة المتعمدة» خلال مباراة ضد تشايكور ريزه سبور في 11 ديسمبر 2023 ضمن الدوري السوبر التركي.
كما حُكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر وعشرين يوما بالإضافة إلى عقوبة السجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمتي «التهديد» و«عدم الامتثال لقانون منع العنف في الرياضة» على التوالي.
واندفع كودجا نحو الحكم خليل أوموت ميلير بعد صافرة نهاية المباراة ولكمه بعنف في وجهه وصرخ «سأقتلك!»، وذلك لرفضه هدفا لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 بعدما كان أنقرة غوجو متقدما حتى الوقت بدل الضائع.
وقام شخصان آخران بضرب الحكم، ما تسبب في إصابته بالرأس.
ووُضع النائب السابق كودجا رهن الاحتجاز الاحتياطي ثم أطلق سراحه واستقال من رئاسة أنقرة غوجو، كما أوقفه الاتحاد التركي للعبة عن أي نشاط كروي مدى الحياة، فيما غُرِّمَ النادي مليوني ليرة (قرابة 70 ألف دولار) ومنع من جمهوره خمس مباريات بيتية.
وأثار الهجوم على الحكم ضجة في تركيا ودخل رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو على الخط لإدانة ما حصل.
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء، فيما اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم قرار تعليق المنافسات المحلية بعد هذا «الهجوم الدنيء».
واعتذر النادي عن تصرف رئيسه، قائلا في حينها: «نشعر بالحزن بسبب الحادث الذي وقع ونعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة تشايكور ريزه سبور في ملعب إريامان».
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