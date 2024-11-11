الحكم بسجن الرئيس السابق لأنقرة غوجو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنقرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بسجن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فاروق‭ ‬كودجا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬وسبعة‭ ‬أشهر‭ ‬و22‭ ‬يوما‭ ‬بسبب‭ ‬اعتدائه‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬

وصدر‭ ‬الحُكم‭ ‬بحق‭ ‬كودجا‭ ‬لاتهامه‭ ‬بـ‮«‬الإصابة‭ ‬المتعمدة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬تشايكور‭ ‬ريزه‭ ‬سبور‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬التركي‭. ‬

كما‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وعشرين‭ ‬يوما‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بتهمتي‭ ‬‮«‬التهديد‮»‬‭ ‬و«عدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لقانون‭ ‬منع‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الرياضة‮»‬‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

واندفع‭ ‬كودجا‭ ‬نحو‭ ‬الحكم‭ ‬خليل‭ ‬أوموت‭ ‬ميلير‭ ‬بعد‭ ‬صافرة‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬ولكمه‭ ‬بعنف‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬وصرخ‭ ‬‮«‬سأقتلك‭!‬‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفضه‭ ‬هدفا‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو‭ ‬متقدما‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭. ‬

وقام‭ ‬شخصان‭ ‬آخران‭ ‬بضرب‭ ‬الحكم،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بالرأس‭. ‬

ووُضع‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬كودجا‭ ‬رهن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬الاحتياطي‭ ‬ثم‭ ‬أطلق‭ ‬سراحه‭ ‬واستقال‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬أنقرة‭ ‬غوجو،‭ ‬كما‭ ‬أوقفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬للعبة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬فيما‭ ‬غُرِّمَ‭ ‬النادي‭ ‬مليوني‭ ‬ليرة‭ (‬قرابة‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬ومنع‭ ‬من‭ ‬جمهوره‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬بيتية‭. ‬

وأثار‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ودخل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬السويسري‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬لإدانة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭. ‬

وأدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬الاعتداء،‭ ‬فيما‭ ‬اتخذ‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الدنيء‮»‬‭. ‬

واعتذر‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬تصرف‭ ‬رئيسه،‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬حينها‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬ونعتذر‭ ‬لجمهور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التركي‭ ‬والمجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬بأكمله‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬المحزن‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬تشايكور‭ ‬ريزه‭ ‬سبور‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬إريامان‮»‬‭. ‬

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