صـلاح ((الاسـتثنائي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم أرنه سلوت مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ«الاستثنائي» تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ تسلمه مهام تدريب الـ«ريدز» خلفا للألماني يورغن كلوب.
وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2-0 يوم السبت: «أعمل معه منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأنتم (وسائل الإعلام) ترونه هنا منذ ستة أو سبعة أعوام متتالية».
وأضاف: «كان استثنائيا بتسجيله هذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عامًا بعد عام».
وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها واحدة للأوروغوياني داروين نونييس وهدف في المباراة ضد أستون فيلا حيث ابتعد فريقه خمس نقاط في الصدارة.
وتابع سلوت: «ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته».
ويحتل صلاح المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف الى جانب الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد) والنيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) وبفارق أربعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.
وسجل صلاح هدفا في مرمى بولونيا الايطالي (2-0) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مرمى وست هام (5-1) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.
وأمام أستون فيلا، نجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة التاسعة في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية التي يحمل لقبها حيث سيلاقي ساوثمبتون في 18 ديسمبر المقبل.
ومني ليفربول بخسارة واحدة فقط حتى الان وكانت امام ضيفه نوتنغهام فوريست (0-1) في المرحلة الرابعة من الدوري.
MENAFN11112024000055011008ID1108874342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.