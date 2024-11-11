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صـلاح ((الاسـتثنائي))

11/11/2024 7:21:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬لنادي‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بـ«الاستثنائي‮»‬‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬إحصائياته‭ ‬اللافتة‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬مهام‭ ‬تدريب‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬خلفا‭ ‬للألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭. ‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬عقب‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬للفرعون‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬2-0‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬أعمل‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر،‭ ‬وأنتم‭ (‬وسائل‭ ‬الإعلام‭) ‬ترونه‭ ‬هنا‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أو‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬متتالية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬استثنائيا‭ ‬بتسجيله‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وما‭ ‬يجعل‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‮»‬‭. ‬

وخاض‭ ‬صلاح‭ ‬1347‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬للأوروغوياني‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬وهدف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬حيث‭ ‬ابتعد‭ ‬فريقه‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬

وتابع‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وحقيقة‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬تقول‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬مؤهلاته‮»‬‭.
‬ويحتل‭ ‬صلاح‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬برنتفورد‭) ‬والنيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ (‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭) ‬وبفارق‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الدولي‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬المتصدر‭.
‬وسجل‭ ‬صلاح‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بولونيا‭ ‬الايطالي‭ (‬2-0‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهدفا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬وست‭ ‬هام‭ (‬5-1‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭. ‬

وأمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬نجح‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬ترتيب‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬وبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬لقبها‭ ‬حيث‭ ‬سيلاقي‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

ومني‭ ‬ليفربول‭ ‬بخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬وكانت‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ (‬0-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭. ‬

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