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إسحاقي يهنئ باللقب العربي لمنتخب الطائرة

11/11/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭.‬

وبارك‭ ‬اسحاقي‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستوى‭ ‬المشرف‭ ‬والأداء‭ ‬البطولي‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬ينالها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬بلاده‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المسابقات‭ ‬والمنافسات‭. ‬

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