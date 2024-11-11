إسحاقي يهنئ باللقب العربي لمنتخب الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى اسحاقي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية؛ بمناسبة تتويج المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية الثالثة والعشرين.
وبارك اسحاقي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، مشيداً بالمستوى المشرف والأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني، الذي عكس الروح القتالية العالية في تحقيق اللقب، مؤكداً أن هذه الإنجازات هي ثمرة الاهتمام والرعاية التي ينالها القطاع الرياضي وما تتمتع به البحرين من شباب حريص على رفع علم بلاده عالياً في كافة المحافل الخارجية، متمنياً التوفيق والنجاح للعبة الكرة الطائرة في قادم المسابقات والمنافسات.
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