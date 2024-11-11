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عيسى بن علي يبارك بالإنجاز العربي لمنتخب رجال الكرة الطائرة

11/11/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شقيقه‭ ‬القطري‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وبارك‭ ‬سموه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬وروحهم‭ ‬القتالية‭ ‬العالية‭ ‬وجهود‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬والمساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬والتغطية‭ ‬الإعلامية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتشجيعها‭ ‬للاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والعمل‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬لرفع‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

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