عيسى بن علي يبارك بالإنجاز العربي لمنتخب رجال الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقدم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية الثالثة والعشرين للكرة الطائرة إثر فوزه على شقيقه القطري 3/1 في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي.
كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وبارك سموه للاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وكافة منتسبي لعبة الكرة الطائرة في مملكة البحرين، مشيدا سموه بأداء اللاعبين وروحهم القتالية العالية وجهود الطاقم الفني والإداري والمساندة الجماهيرية والتغطية الإعلامية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن هذا الإنجاز هو ثمرة للدعم المستمر من القيادة الحكيمة للرياضة البحرينية وتشجيعها للاعبين لتحقيق الإنجازات، مثمناً سموه الجهود الحثيثة والعمل المتواصل من الاتحاد لرفع راية البحرين في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، متمنيا للمنتخب المزيد من التقدم والنجاح.
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