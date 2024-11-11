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علي بن محمد يهنئ بالإنجاز العربي ويشيد بأداء اللاعبين

11/11/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭.‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬للاعبين‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬البطولة‭ ‬ليحرزوا‭ ‬اللقب‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭ ‬مثمنا‭ ‬كذلك‭ ‬دور‭ ‬الطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬والمساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬والتغطية‭ ‬الإعلامية،‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬بأداء‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الشقيق‭ ‬ووصوله‭ ‬للنهائي‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬حظا‭ ‬أوفر‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب‭ ‬وتنافسهم‭ ‬الشريف‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬مكسب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬التجمعات‭ ‬العربية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سعداء‭ ‬بتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬العربي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬لقب‭ ‬أحرزناه‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬فخورون‭ ‬بالنجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي‭ ‬ونشكر‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬أدائها‭ ‬ونتطلع‭ ‬دائما‭ ‬لرفعة‭ ‬ونمو‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعربية‭ ‬ونتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬اللقب‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬آسيويا‭ ‬ودوليا‮»‬‭.‬

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