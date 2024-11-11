علي بن محمد يهنئ بالإنجاز العربي ويشيد بأداء اللاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز منتخب الرجال للكرة الطائرة بلقب البطولة العربية الثالثة والعشرين للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب قطر في النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وهنأ الشيخ علي بن محمد آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وما قدموه من مستوى رائع على امتداد البطولة ليحرزوا اللقب بكل جدارة واقتدار مثمنا كذلك دور الطاقمين الفني والإداري والمساندة الجماهيرية والتغطية الإعلامية، كما نوه بأداء المنتخب القطري الشقيق ووصوله للنهائي متمنيا له حظا أوفر في البطولات القادمة مشيرا إلى أن تواجد الأشقاء العرب وتنافسهم الشريف هو أكبر مكسب من وراء التجمعات العربية.
وأضاف «سعداء بتحقيق اللقب العربي للمرة الثالثة في تاريخ اللعبة بعد آخر لقب أحرزناه في 2008 كما أننا فخورون بالنجاح التنظيمي الذي رافق الحدث من كافة النواحي ونشكر جميع اللجان العاملة على أدائها ونتطلع دائما لرفعة ونمو الكرة الطائرة البحرينية والعربية ونتطلع لأن يكون اللقب انطلاقة جديدة للمنافسة بقوة آسيويا ودوليا».
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