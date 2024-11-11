اليوم افتتاح بطولة ((جيبك)) الـ36 المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء منافسات النسخة السادسة والثلاثون من بطولة «جيبك» المفتوحة في التنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس من 12 إلى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 220 لاعبا ولاعبة .
ويشهد اليوم الأول في البطولة إقامة 15 مباراة في مسابقات فردي الرجال وفردي الرواد سن 45 سنة، أهمها لقاء اللاعب البحريني محمد علي مع الفلبيني جون بيتر في الساعة السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يتقابل اللاعب البحريني ناصر الأسد مع مواطنه اللاعب علي بو خماس، ويلتقي اللاعب البحريني مصطفى العلوي مع اللاعب الهندي برفن بركاش، وتنطلق المرحلة الثانية من المباريات في الساعة السابعة مساء حيث تقام مباريات مسابقة الفردي رواد سن 45 سنة، أهمها لقاء اللاعب الأمريكي شريف سعد الله مع الكوري جي سينج لي، ولقاء الفلبيني رودنت راكوما مع الهندي فالي أحمد شايك، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من المباريات في الساعة الثامنة مساء ومن أهمها لقاء المصري إسلام أبو علم مع الأمريكي ماثيو ميندوزا، ولقاء اللاعب البحريني محمد عرفان مع اللاعب المصري عبد الفتاح عبد المطلب، وتقام كافة المباريات على ملاعب نادي البحرين للتنس والدعوة عامة لمحبي لعبة التنس للاستمتاع بمباريات البطولة.
وتضم البطولة هذا العام 10 مسابقات في الفردي والزوجي وعلى رأسها مسابقة فردي السوبر والتي تلعب على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ويقتصر الاشتراك فيها على لاعبي الصف الأول من أبطال التنس، ومسابقة زوجي السوبر، ومسابقتي فردي وزوجي الرجال، بالإضافة الى مسابقات فردي وزوجي الرواد سن 45 سنة و55 سنة ومسابقتي فردي وزوجي السيدات، وقد خصص نادي البحرين للتنس جوائز مالية للفائزين، بالإضافة إلى الكؤوس التذكارية والتي صنعت حصرياً لهذه البطولة ويتم اهدائها لجميع الفائزين بالمراكز الأولي.
وعبر خميس محمد المقلة رئيس نادي البحرين للتنس عن امتنانه وشكره لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لمواصلة رعاية بطولة «جيبك» التي تعتبر من أقدم وأكبر بطولات التنس في مملكة البحرين، حيث بدأت فكرة البطولة في بداية عام 1987 واستمرت تقام سنويا حتى الآن، وعلى مدى 36 عاما دون انقطاع، وتتميز البطولة بأنها تتيح الفرصة لكافة اللاعبين من الجنسين، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من سن 15 سنة إلى ما فوق سن 55 سنة للمشاركة.
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