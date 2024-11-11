اليوم افتتاح بطولة ((جيبك)) الـ36 المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثون‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬220‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ .‬

ويشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬وفردي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬مع‭ ‬الفلبيني‭ ‬جون‭ ‬بيتر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬يتقابل‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬ناصر‭ ‬الأسد‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬بو‭ ‬خماس،‭ ‬ويلتقي‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬مصطفى‭ ‬العلوي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬برفن‭ ‬بركاش،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬رواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬شريف‭ ‬سعد‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬الكوري‭ ‬جي‭ ‬سينج‭ ‬لي،‭ ‬ولقاء‭ ‬الفلبيني‭ ‬رودنت‭ ‬راكوما‭ ‬مع‭ ‬الهندي‭ ‬فالي‭ ‬أحمد‭ ‬شايك،‭ ‬بينما‭ ‬تبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬المصري‭ ‬إسلام‭ ‬أبو‭ ‬علم‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماثيو‭ ‬ميندوزا،‭ ‬ولقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عرفان‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬عبد‭ ‬المطلب،‭ ‬وتقام‭ ‬كافة‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬لمحبي‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمباريات‭ ‬البطولة‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬والتي‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ويقتصر‭ ‬الاشتراك‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس،‭ ‬ومسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة‭ ‬و55‭ ‬سنة‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات،‭ ‬وقد‭ ‬خصص‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬التذكارية‭ ‬والتي‭ ‬صنعت‭ ‬حصرياً‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬ويتم‭ ‬اهدائها‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولي‭.‬

وعبر‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬وشكره‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬لمواصلة‭ ‬رعاية‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬فكرة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬واستمرت‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وتتميز‭ ‬البطولة‭ ‬بأنها‭ ‬تتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لكافة‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة‭ ‬للمشاركة‭.‬