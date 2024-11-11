انتخاب حياة بنت عبدالعزيز رئيسا لاتحاد الطاولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فازت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للأربع‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬تؤكد‭ ‬الالتحام‭ ‬وروح‭ ‬العائلة‭ ‬الواحدة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭.‬

وحصدت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أصوات،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬حمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬واحد‭.‬

وتنافس‭ ‬9‭ ‬مرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬السيدجعفر‭ ‬هادي‭ ‬محفوظ‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬،‭ ‬بدر‭ ‬صالح‭ ‬شمسان‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬،‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬البوسميط‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف‭ ‬سلمان‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬فرج‭ (‬9‭ ‬أصوات‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬عبدعلي‭ ‬المادح‭ (‬11‭ ‬صوتا‭)‬،‭ ‬وفريد‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ (‬10‭ ‬أصوات‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬عيسى‭ ‬جاسم‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬صوتين،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بوكمال‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬واحد‭.‬

وشهدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬حضور‭ ‬كافة‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬واكتمال‭ ‬النصاب،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي،‭ ‬حيث‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬للأندية‭ ‬بمناقشتها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬خصوصاً‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬حيث‭ ‬أبدت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬رد‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لمناقشة‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭.‬