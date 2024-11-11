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قتيل و7 إصابات بمشاجرة في زفاف مصري

11/11/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في واقعة مأساوية، انقلب عرس إلى جنازة بمحافظة الإسكندرية بمصر، حيث تسببت مشاجرة بين 15 شخصًا من المدعوين في قتل أحدهم وإصابة 7 آخرين، ونشبت المشاجرة أمام إحدى قاعات الأفراح بمنطقة الدخيلة، بسبب معاكسة سيدتين من أطراف المشاجرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة، وضبط الجناة.

تعود تفاصيل المشاجرة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية "معركة المكس"، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى أمام مجمع قاعات أفراح، بمنطقة المكس بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل توفي إثر إصابته بجرح طعني وزوجته، وعاطل مصاب بجروح متفرقة وخطيبته، و4 آخرين جميعهم مقيمون بدائرة قسم أول العامرية.

وكشف الفحص أن الطرف الثاني للمشاجرة هم 7 أشخاص منهم 4 مصابين بجروح وكسور متفرقة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

واتضح أن كلا الطرفين اعتديا على بعضهما بالأسلحة البيضاء، محدثين إصابات بسبب معاكسة اثنين من الطرف الثاني لسيدتين من الطرف الأول، وذلك عقب خروج الطرفين من قاعات الأفراح المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما ضبط 4 قطع أسلحة بيضاء مستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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