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مزاعم احتلالية بإصابة جنديين في عملية دهس قرب بيت لحم ومنفذ العملية ينسحب من الموقع

11/11/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ أُصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم الاثنين، في عملية دهس وقعت عند حاجز طيار للجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم وفق ادعاءات المصادر العبرية الاعلامية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب من الموقع بعد إصابة الجنديين.

وفي أعقاب الحادث، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط بلدة الخضر، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى المنطقة ، في إطار ملاحقة المنفذ.

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