مزاعم احتلالية بإصابة جنديين في عملية دهس قرب بيت لحم ومنفذ العملية ينسحب من الموقع

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ أُصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم الاثنين، في عملية دهس وقعت عند حاجز طيار للجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم وفق ادعاءات المصادر العبرية الاعلامية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب من الموقع بعد إصابة الجنديين.
وفي أعقاب الحادث، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط بلدة الخضر، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى المنطقة ، في إطار ملاحقة المنفذ.
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